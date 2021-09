After Sidharth Shukla's Death Asim Riaz Shares Poster of his Music Video Build in Pain's First Look: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के देहांत के बाद से ही असीम रियाज (Asim Riaz) लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के देहांत की खबर सुनकर असीम रियाज को जोरदार झटका लगा है। असीम रियाज अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनका बड़ा भाई असीम रियाज (Asim Riaz) उनको छोड़कर जा चुका है। असीम रियाज सोशल मीडिया पर लगातार सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर रहे हैं। इसी बीच असीम रियाज की एक पोस्ट ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। Also Read - Sidharth Shukla के देहांत के बाद खुद का ऐसा हाल कर चुके हैं Asim Riaz, Himanshi Khurana ने तोड़ी चुप्पी

इस पोस्ट में असीम रियाज रोज रोज से चिल्लाते नजर आ रहे हैं। असीम रियाज के चेहरे पर दर्द साफ देखने को मिल रहा है। असीम रियाज का ये हाल देखकर फैंस परेशान हो गए हैं। फैंस जानना चाह रहे हैं कि असीम रियाज ने अपना ये हाल कैसे कर लिया है। बता दें असीम रियाज की ये तस्वीर उनकी अलगी म्यूजिक वीडियो का फर्स्ट लुक है।

असीम रियाज जल्द ही बिल्ड इन पेन नाम की म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाले हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, दुनिया बहुत बुरी है। मैंने आज तक यहां एक अच्छी कहानी नहीं देखी। मेरी म्यूजिक वीडियो बिल्ड इन पेन जल्द ही रिलीज होने वाली है। गौरतलब है कि सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद असीम रियाज खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं।

हाल ही में असीम रियाज की गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना ने इस बात का खुलासा किया था कि अब उनकी हालत कैसी है। हिमांशी खुराना ने बताया था कि असीम रियाज बार बार अपनी और सिद्धार्थ शुक्ला की वीडियोज देख रहा है। असीम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला को भुला नहीं पा रहा है। मौत वाले दिन सिद्धार्थ शुक्ला को असीम रियाज ने अपने सपने में देखा था। जिसके बाद असीम रियाज ने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनी।