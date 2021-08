'ततड़ ततड़' गाने के बाद Indian Idol 12 के होस्ट Aditya Narayan को नहीं मिला था इंडस्ट्री में काम, पुराने दिनों को याद करते हुए छलका दर्द After Tattad Tattad Success Aditya Narayan Didn’t Get Any Offers: हाल ही में दिए इंटरव्यू में इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के होस्ट आदित्य नारायण (Aditya Narayan) ने खुलासा किया है कि 'ततड़ ततड़' (Tattad Tattad) गाने की सक्सेस के बाद भी उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिला।