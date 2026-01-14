Laughter Chefs 3: विवियन डीसेना के बाद अब इन बड़े कंटेस्टेंट्स का शो से कटा पत्ता! जानें किसकी होगी एंट्री

Laughter Chefs 3: कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' इन दिनों अपने कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चा में आ गया है. हाल ही में विवियन डीसेना के शो छोड़ने की खबर सामने आई थी, वहीं अब दो और सितारों के नाम सामने आए हैं, जो 'लाफ्टर शेफ्स 3' के कुकिंग काउंटर पर अब नजर नहीं आएंगे.

Laughter Chefs 3: टीवी का मोस्ट पॉपुलर कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' (Laughter Chefs 3) इन दिनों अपने कंटेस्टेंट्स को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. दरअशल, शो से कई बड़े सेलिब्रिटी बाहर हो रहे हैं, जिसकी वजह से जोड़ियों में बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है. 'लाफ्टर शेफ्स 3' (Laughter Chefs 3 News) ईशा मालवीय (Isha Malviya) के शो छोड़ने की खबर पक्की होने के बाद खबरें आईं की विवियन डीसेना (Vivian DeSena) भी शो से बाहर हो रहे हैं. वहीं अब खबर है कि शो से दो और सितारे अलविदा कह सकते हैं.

इस वजह से शो से बाहर हुईं Isha Malviya

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ ईशा मालवीय (Isha Malviya) और विवियन डीसेना ही नहीं, बल्कि ईशा सिंह, गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी भी शो छोड़ने की तैयारी में हैं. बताया जा रहा है कि ईशा मालवीय को कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं ऐस में डेट्स की कमी की वजह से वे इस शो को छोड़ रही हैं.

विवियन डीसेन और ईशा सिंह ने क्यों छोड़ा शो?

वहीं खबरों की मानें तो विवियन (Vivian DeSena) इसी चैनल यान कलर्स पर एक नए फिक्शन शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं. ऐसे में बिजी शेड्यूल की वजह से उनके पास 'लाफ्टर शेफ्स 3' के लिए समय नहीं बच पा रहा है. विवियन और ईशा सिंह (Eisha Singh) के जाने के बाद, जो जोड़ी उन्हें रिप्लेस करेगी वो निया शर्मा (Nia Sharma) और सुदेश लहरी (Sudesh Lehri) हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर भी एक यूजर ने इस बात को कन्फर्म करते हुए पोस्ट किया है कि निया और सुदेश की शो में एंट्री हो रही है.

गुरमीत और देबिना क्यों जा रहे शो से बाहर?

वहीं अगर बात करें गुरमीत चौधरी (Gurmeet Choudhary) और देबिना बनर्जी (Debina Bonnerjee) के शो से बाहर होने की वजह की, तो खबरों की मानें तो देबिना के पहले से ही कुछ कमिटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से वो शो छोड़ रही हैं. जानकारी के मुताबिक, उनक जगह पर एक बार फिर से अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की वापसी होगी.

कब और कहां देखें शो?

'लाफ्टर शेफ्स 3' की शुरुआत 22 नवंबर 2025 को हुई थी. यह शो हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे कलर्स टीवी पर आता है. अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो यह जीयोहॉटस्टार पर भी उपलब्ध है. बता दें कि, सितारों से सजा ये कुकिंग रियलिटी शो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो चुका है और यह टीआरपी लिस्ट में भी हमेशा अपनी जगह बनाने में कामयाब रहता है.

