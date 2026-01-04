ENG हिन्दी
अब होगा कमबैक... Anupama के इस एक्टर संग रोमांस करेंगी Aishwarya Sharma, होने वाली है हेटर्स की बोलती बंद

Aishwarya Sharma to work in Ekta Kapoor Next project: हाल ही में खबर आई थी कि टीवी एक्टर नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा का तलाक हो रहा है. इसी बीच ऐश्वर्या शर्मा को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 4, 2026 9:47 AM IST

बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) में धमाल मचा चुके टीवी कपल ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) और नील भट्ट (Neil Bhatt) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. खबर है कि ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट अब साथ नहीं हैं. ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की तलाक की खबरें कई बार सोशल मीडिया पर हंगामा मचा चुकी हैं. ऐसे में ऐश्वर्या शर्मा अपने हेटर्स की बोलती बंद करे निकल जाती हैं. बार बार ऐश्वर्या शर्मा लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ में दखल न देने के लिए कह रह हैं. इसी बीच ऐश्वर्या शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो ऐश्वर्या शर्मा जल्द ही टीवी पर धमाकेदार कमबैक करने वाली हैं. ऐश्वर्या शर्मा को एकता कपूर के अगले प्रोजेक्ट के लिए फाइनल किया गया है. बालाजी के इस प्रोजेक्ट में ऐश्वर्या शर्मा अनुपमा के एक सितारे के साथ रोमांस करने वाली हैं. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी एक्टर वरुण विजय की जो कि अनुपमा में खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं. कहना गलत नहीं होगा कि पहली बार वरुण विजय और ऐश्वर्या शर्मा की जोड़ी बनने वाली है. यही वजह है कि ये खबर सामने आते ही वरुण विजय और ऐश्वर्या शर्मा के फैंस के बीच हंगामा मच गया है. फैंस का कहना है कि वरुण विजय और ऐश्वर्या शर्मा टीवी की दुनिया पर राज करने का माद्दा रखता है.

ऐश्वर्या शर्मा को बद्दुआ देते थे लोग

कहना गलत नहीं होगा कि ऐश्वर्या शर्मा भी अपने कमबैक के लिए तैयारी में जुट गई हैं. अपने कमबैक के जरिए ऐश्वर्या शर्मा अपने हेटर्स की बोलती बंद करने वाली हैं. जब से ऐश्वर्या शर्मा के तलाक की खबर आई है तब से हेटर्स उनको ट्रोल कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि ऐश्वर्या शर्मा की वजह से ही उनकी शादी टूटी है. जब ऐश्वर्या शर्मा ने नील भट्ट के साथ शादी की थी उस समय भी लोग ऐसी ही बातें किया करते थे.

जब मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आए नील भट्ट

बीते साल करवाचौथ के मौके पर ऐश्वर्या शर्मा के तलाक की खबरें आने लग गई थीं. इस बीच नील भट्ट को एक मिस्ट्री गर्ल के साथ देखा गया था. नील भट्ट को ऐश्वर्या शर्मा की बजाय किसी और के साथ देखकर फैंस को सदमा लग गया था. हालांकि आज भी लोगों को ये नहीं पता है कि नील भट्ट किसके साथ घूम रहे थे. हालांकि करवाचौथ के मौके पर नील भट्ट का ऐसे किसी के साथ दिखना फैंस को समझ नहीं आया था.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Aishwarya Sharma Anupama Neil Bhatt Tv Trp