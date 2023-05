Aishwarya Sharma To Return In Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein: टीवी एक्ट्रेस आयशा सिंह और एक्टर नील भट्ट स्टारर 'गुम है किसी के प्यार में' (Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein) टीआरपी लिस्ट में नंबर वन बनने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहा है। शो में आए दिन उथल-पुथल देखने को मिल रही है। जहां सई और सत्या की शादी करा दी गई है तो वहीं अब विराट की जिंदगी से भी पत्रलेखा का सफाया हो चुका है। 'गुम है किसी के प्यार में' में मची इन उथल-पुथल के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल, शो को लेकर कहा जा रहा है कि पत्रलेखा यानी ऐश्वर्या शर्मा जल्द ही विराट की जिंदगी में वापसी कर सकती है। Also Read - आग की तरह फैल चुकी है इन टॉप एक्ट्रेसेस की प्रेग्नेंसी की अफवाह, मलाइका अरोड़ा ने तो बजा दी थी सबकी बैंड

'गुम है किसी के प्यार में' (Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein) में ऐश्वर्या शर्मा की वापसी ने लोगों को भी हैरान करके रख दिया है। इंडिया फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐश्वर्या शर्मा 'गुम है किसी के प्यार में' में अपने बचे हुए कामों को निपटाने के लिए लौटेंगी। बताया जा रहा है कि उनके कुछ शूट शो में बाकी रह गए हैं, जिसे पूरा करने के लिए ऐश्वर्या शर्मा 'गुम है किसी के प्यार में' में री-एंट्री करेंगी। ऐश्वर्या शर्मा की वापसी को लेकर माना जा रहा है कि पत्रलेखा वापस लौटकर न केवल विराट की, बल्कि सई की जिंदगी में भी बवाल मचाएगी। हालांकि ऐश्वर्या शर्मा की री-एंट्री से जुड़ी बात पर अभी तक मेकर्स की ओर से कुछ नहीं कहा गया है।

ऐश्वर्या शर्मा ने 'गुम है किसी के प्यार में' को अचानक कहा था अलविदा

बता दें कि टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने 'गुम है किसी के प्यार में' को अचानक अलविदा कहा। उनके जाने की खबर से न केवल सितारे, बल्कि फैंस भी हैरान रह गए थे। ऐश्वर्या शर्मा ने शो छोड़ने के बाद बताया था कि वह अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं और कुछ नई चीजों में भी हाथ आजमाना चाहती हैं।

'खतरोें के खिलाड़ी 13' में नजर आएंगी ऐश्वर्या शर्मा

ऐश्वर्या शर्मा को लेकर यह भी खबर है कि वह 'खतरों के खिलाड़ी 13' में कदम रखेंगी। उनका नाम शो के लिए कंफर्म हो चुका है, साथ ही एक्ट्रेस ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी तक ऐश्वर्या ने इस बारे में फैंस से कुछ नहीं बताया है।