Crime Patrol से अनूप सोनी की छुट्टी? अब जनता को सावधान करेंगे अजय देवगन...

Ajay Devgn Replaces Anup Soni As Host Of Crime Patrol: जब भी देश के सबसे चर्चित क्राइम शोज की बात होती है, तो जहन में सबसे पहला नाम 'क्राइम पेट्रोल' (Crime Patrol) और उसके होस्ट और एक्टर अनूप सोनी की गंभीर आवाज ही गूंजती है. लेकिन अब दर्शकों को उनके फेवरेट होस्ट की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी. दरअसल, सालों से जनता को अपराध और अपराधियों से आगाह करते आ रहे अनूप सोनी की जगह अब बॉलीवुड स्टार अजय देवगन लेने जा रहा है. जी हां, पर्दे पर खाकी वर्दी पहनकर क्रिमिनल्स का सफाया करने वाले 'सिंघम' यानी अजय देवगन (Ajay Devgn) अब टीवी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि अनूप सोनी के बाद एक्टर किस अंदाज में जनता को सावधान करेंगे.
दरअसल, इस मामले की जानकारी रखने वाले एक भरोसेमंद सूत्र ने आईएएनएस से बातचीत की और बताया कि अजय इस शो के लिए अब तक 15 एपिसोड शूट भी कर चुके हैं. सूत्र ने IANS को यह भी बताया कि अजय आगे भी इस शो को होस्ट करते रहेंगे या नहीं, यह पूरी तरह से दर्शकों के रिस्पॉन्स और टीआरपी (TRP) पर निर्भर करेगा. सूत्र ने कहा, 'अजय देवगन ने फिलहाल 15 एपिसोड शूट किए हैं. वह आगे के एपिसोड्स में होस्टिंग जारी रखेंगे या नहीं, यह दर्शकों के रिएक्शन और नंबर्स पर तय होगा.'
सूत्र ने यह भी खुलासा किया कि इस आने वाले सीजन में कुछ और एपिसोड्स को होस्ट करने के लिए अभिनेता राजेश ताईलांग को भी शामिल किया गया है. राजेश कितने एपिसोड होस्ट करेंगे, यह अभी तय नहीं है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अजय देवगन वाले एपिसोड्स को दर्शकों का कैसा प्यार मिलता है. इस बीच, रविवार को अजय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक क्रिप्ट वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने किसी ऐसी बात का इशारा किया था जो लोगों को हैरान कर देगी. हालांकि, एक्टर ने सीधे तौर पर यह नहीं बताया था कि उनका यह अनाउंसमेंट 'क्राइम पेट्रोल' से जुड़ा है.
वीडियो में अजय देवगन कहते नजर आए, 'कभी-कभी कुछ बातें अंदर ही अंदर हमें परेशान करती हैं और आज हमारे सामने एक ऐसा सच है जिससे मैं खुद हैरान हूं. मैं इसे जल्द ही आपके सामने लाऊंगा.'
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आपको बता दें कि, क्राइम पेट्रोल के साथ अजय का यह जुड़ना इस लंबे समय से चल रहे क्राइम शो के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा है. कई दर्शकों के लिए अभिनेता अनूप सोनी ही इस शो का ऐसा चेहरा हैं जो इससे सबसे ज्यादा जुड़े रहे हैं. अनूप सोनी ने कई सालों तक 'क्राइम पेट्रोल' होस्ट किया है और वह इसके खास अंदाज की पहचान बन चुके हैं. वहीं अगर बात करें अजय की, तो उन्होंने पर्दे पर 'गंगाजल', 'सिंघम' और 'दृश्यम' जैसी फिल्मों में पुलिस और कानून की रक्षा करने वाले किरदार निभाए हैं. अब इस क्राइम फॉर्मेट में एक अलग ही स्टार प्रेजेंस लाते हुए नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…