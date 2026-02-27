'KISS और इंटीमेसी', Gaurav Khanna की पत्नी आकांक्षा चमोला ने कैसे शूट किए ये सीन्स? बताई पर्दे के पीछे की सच्चाई

Akanksha Chamola On Bold Scene: आकांक्षा चमोला ने हाल ही में वेब सीरीज में जमकर बोल्ड सीन दिए, जिस वजह से वह ट्रोल हो रही हैं. अब आकांक्षा ने शूटिंग का हाल बताया है.

Akansha Chamola On Bold Scene: टीवी के टॉप एक्टर्स में से एक गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला बीते कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं. पहले आकांक्षा बेबी न करने के फैसले पर ट्रोल हुईं और फिर एक्ट्रेस की वेब सीरीज धोखा और डिजायर की वजह से लोगों के निशाने पर आ गईं. आकांक्षा ने इस वेब सीरीज में भर-भरकर बोल्ड सीन्स दिए हैं. उनके इंटीमेट सीन्स ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. गौरव खन्ना के फैंस ने आकांक्षा को काफी कुछ सुनाया था और गौरव के लिए सिम्पथी दिखाई थी, लेकिन अब एक्ट्रेस ने सामने आकर जवाब दिया है और फैंस को बताया है कि कैसे फिल्मों में बोल्ड सीन शूट होते हैं.

आकांक्षा चमोला ने बताया कैसे शूट होता है बोल्ड सीन

हाल ही में आकांक्षा चमोला (Akansha Chamola) ने हॉटरफ्लाई के पॉडकास्ट में सभी आलोचनाओं पर खुलकर बात की है. एक्ट्रेस ने कहा कि वो सभी यंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को शूटिंग में होने वाले इंटीमेस सीन्स के बारे में जानकारी देना चाहती हैं. सभी को इन गाइडवाइन्स के बारे में पता होना चाहिए. उनका शो सेंसरशिप की गाइडलाइन्स को ध्यान में रखकर ही बना है. जो भी सीरीज बनती हैं उन्हें लेकर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप गाइडलाइन्स होती हैं. आप लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हैं. इसकी वजह से कई प्लेटफॉर्म पर एक्शन भी लिया गया है. सेंसर बोर्ड के हिसाब से हम बहुत ज्यादा बोल्ड सीन को नहीं दिखा सकते हैं और ना ही हम लोग न्यूडी को दिखा सकते हैं. शूटिंग के समय हमेशा सेट का माहौल काफी सेंसिटिव हो जाता है.

सेट पर मौजूद होता है इंटीमेसी कॉर्डिनेटर

इसके आगे आकांक्षा चमोला ने जानकारी देते हुए बताया कि सेट पर इंटीमेसी कॉर्डिनेटर का होना काफी जरूरी है और कई बार कुछ सीन्स की प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन किसिंग सीन की प्रैक्टिस नहीं होती है. किस करना तो हर कोई जानता है. इसके अलावा, कई बार मेकर्स भी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं तो उन सीन्स को भी हटा दिया जाता है. बोल्ड सीन्स ज्यादा होने की वजह से सीरीज पर स्ट्राइक आने का खतरा रहता है और फिर वो कभी रिलीज नहीं होती है.

आकांक्षा चमोला ने मेकर्स को बताई थी अपनी हद

आखिर में आकांक्षा चमोला ने बताया कि उन्होंने मेकर्स को पहले ही अपनी हद बता दी थी, मैंने पहले ही साफ कर दिया था कि मैं बैकलेस शॉट नहीं दूंगी. ब्लाउज नहीं उतारूंगी और हंपिंग नहीं करूंगी. फ्रंट सीन्स करने के लिए भी मैंने मना कर दिया था. कोई सजेस्टिव शॉट्स भी नहीं करूंगी. आप पहले कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं, जिसकी आपकी टर्म एंड कंडिशन होती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more