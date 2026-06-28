'पति से संतुष्ट नहीं होने पर महिला ले सकती है तलाक', आकांक्षा चमोला ने दिया था बयान, देखें वीडियो

टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल्स में से एक गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) इस समय चर्चा में हैं. दरअसल, एक्ट्रेस ने हाल ही में रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 में बताया है कि वह अपने पति से तलाक लेने वाली हैं. इस तरह से आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना की 10 साल की शादी टूटने के कगार पर है. इस खबर के सामने आने के बाद कपल के तमाम चाहने वाले फैंस को झटका लगा है. इसी बीच आकांक्षा चमोला का एक पुराना बयान सामने आया है. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान महिला के तलाक लेने को लेकर बात की थी. आइए जानते हैं कि आकांक्षा चमोला ने क्या कहा था.
आकांक्षा चमोला ने कुछ महीने पहले हाउटरफ्लाई को इंटरव्यू दिया था और तलाक पर चर्चा की थी. आकांक्षा चमोला से सवाल किया गया कि तलाक के मामले में अगर कोई महिला कि वो अपने पति से फिजिकली संतुष्ट नहीं है तो क्या उसे अलग होने का राइट मिल सकता है? इस पर आकांक्षा चमोला ने कहा था, 'अगर कोई महिला फिजिकली संतुष्ट नहीं तो ये भी तलाक की वजह हो सकती है. अगर कोई महिला अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं तो इसका इसर रिश्ते पर पड़ सकता है. हमारे समज में महिलाओं से जुड़ी हर बात को आज भी टैबू माना जाता है.' गौरव खन्ना से तलाक का अनाउंसमेंट करने के बाद आकांक्षा चमोला का ये पुराना बयान तेजी से वायरल हो रहा है.
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बताते चलें कि आकांक्षा चमोला ने रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में बताया था कि वह और गौरव खन्ना तलाक लेने वाले हैं. यहां तक कि दोनों एक साल अलग रह रहे हैं. ये फैसला आपसी सहमति से लिया गया है. आकांक्षा चमोला ने कहा कि वह और गौरव खन्ना भले ही तलाक ले रहे हैं लेकिन उन दोनों के बीच स्थितियां खराब नहीं हैं. फिलहाल, आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के फैंस को जैसे ही तलाक की खबर लगी वह निराश हो गए. बता दें कि आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना ने 24 नवंबर, 2016 में शादी की थी. दोनों की शादी को 10 साल होने वाले हैं. इस कपल के कोई बच्चा नहीं है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.