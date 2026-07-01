आकांक्षा चमोला ने सरेआम खोला शादी का ऐसा राज, गौरव खन्ना को नहीं थी कानों-कान खबर?

टीवी शो 'अनुपमा' के अनुज यानी गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आई हैं. 'लॉकअप 2' में आकांक्षा द्वारा तलाक के खुलासे पर उनके दोस्त अनुज सचदेवा ने हैरानी जताई है.

गौरव खन्ना को नहीं थी उम्मीद (Instagram)

अनुपमा फेम गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला की शादीशुदा जिंदगी इन दिनों गहरे संकट से गुजर रही है. 'लॉकअप सीजन 2' में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुईं आकांक्षा चमोला ने नेशनल टेलीविजन पर यह कबूल कर सबको चौंका दिया कि वे और गौरव पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और दोनों जल्द ही तलाक लेने वाले हैं. इस अचानक हुए खुलासे ने जहां फैंस के होश उड़ा दिए हैं, वहीं अब इस पूरे मामले पर गौरव खन्ना के करीबी दोस्त और अभिनेता अनुज सचदेवा का बड़ा बयान सामने आया है.

गौरव खन्ना को नहीं थी उम्मीद

हाल ही में पत्रकार विकी लालवाणी को दिए एक इंटरव्यू में अनुज सचदेवा ने इस विवाद पर कई चौंकाने वाले पहलुओं से पर्दा उठाया. अनुज ने बताया कि उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि गौरव और आकांक्षा पिछले 9 महीनों से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं. जब आकांक्षा का यह बयान प्रोमो के जरिए सामने आया, तब उन्होंने तुरंत गौरव खन्ना से बात की. अनुज सचदेवा के मुताबिक "गौरव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आकांक्षा इतने बड़े और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जिंदगी और शादी के इस कड़वे सच को इस तरह बयां कर देंगी. वह आकांक्षा के इस कदम से पूरी तरह अनजान और हैरान थे."

अनुज ने इस मुश्किल वक्त में गौरव खन्ना की मैच्योरिटी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि गौरव की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस विवाद के बाद भी मीडिया के सामने अपनी पर्सनल लाइफ का तमाशा नहीं बनने दिया. गौरव ने बेहद शालीनता बनाए रखी और सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा.

क्या आकांक्षा पर शादी में थीं पाबंदियां?

शो के दौरान आकांक्षा ने कहा था कि वे अब तक अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पा रही थीं और अब वे आजाद होना चाहती हैं. जब अनुज से पूछा गया कि क्या गौरव ने आकांक्षा पर किसी तरह की पाबंदी लगा रखी थी, तो अनुज ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि गौरव अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उन्होंने आकांक्षा की हर छोटी-बड़ी ख्वाहिश को हमेशा पूरा किया है. अनुज ने यह भी आशंका जताई कि हो सकता है आकांक्षा ने शो में लाइमलाइट और अटेंशन बटोरने के लिए इस मुद्दे को इतना तूल दिया होय

गौरव खन्ना ने जीता फैंस का दिल

दूसरी तरफ, जब पैपराजी ने गौरव खन्ना को स्पॉट किया और उनसे आकांक्षा के इस सनसनीखेज दावे पर सवाल किया, तो अभिनेता ने जो जवाब दिया उसने हर किसी का दिल जीत लिया. गौरव ने बिना किसी कड़वाहट के कहा कि "जो कुछ भी हमारे बीच है, वह पहले जैसा ही है. मैं आकांक्षा को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं. आखिर बीवी है यार वो मेरी! मेरा प्यार उसके लिए आज भी उतना ही है. मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी आकांक्षा का समर्थन करें और मैं चाहता हूं कि वह यह शो जीतकर बाहर आए." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.