आकांक्षा पुरी की पैठणी साड़ी और बिकिनी ब्लाउज लुक पर मचा हंगामा, एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ दिया करारा जवाब

ग्लैमर की दुनिया में अपनी फिटनेस और बेबाकी के लिए मशहूर एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक फैशन इवेंट में उनके कपड़ों को लेकर काफी बवाल मचा था, जिस पर अब एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है.

फैशन वीक में पैठणी साड़ी और बिकिनी ब्लाउज पहनकर विवादों में आईं आकांक्षा पुरी ने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है. एक्ट्रेस ने बताया कि यह बोल्ड लुक डिजाइनर का विजन था. पूरा मामला 'बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक' से जुड़ा है. दिग्गज डिजाइनर रोहित वर्मा के शो में आकांक्षा पुरी बतौर मेहमान शामिल हुई थीं. इस इवेंट के लिए आकांक्षा ने एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन पैठणी साड़ी पहनी थी, लेकिन सुर्खियां उनके ब्लाउज ने बटोरीं. आकांक्षा ने इस ट्रेडिशनल साड़ी को एक बेहद बोल्ड बिकिनी ब्लाउज के साथ कैरी किया था.

सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

जैसे ही आकांक्षा पुरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, इंटरनेट पर तहलका मच गया. जहां एक तरफ उनके फैंस ने उनकी टोंड बॉडी और कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ की, वहीं ट्रोलर्स ने इसे संस्कृति का अपमान बताते हुए उन्हें जमकर ट्रोल किया. लोगों का कहना था कि पैठणी जैसी पारंपरिक साड़ी के साथ इतना बोल्ड प्रयोग सही नहीं है.

आकांक्षा ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

अपने नए म्यूजिक वीडियो 'साड़ी फरमाइश' के प्रमोशन के दौरान आकांक्षा ने इस विवाद पर खुलकर बात की. उन्होंने बेहद शांति से जवाब देते हुए कहा, "मुझे इस लुक के लिए जितनी ट्रोलिंग मिली, उससे कहीं ज्यादा तारीफें मिली हैं. मेरा मानना है कि अगर आप कुछ अलग करते हैं और लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो कुछ लोग बुराई भी करेंगे. मैं नेगेटिविटी पर ध्यान देने के बजाय पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना पसंद करती हूं."

डिजाइनर के विजन का किया सम्मान

आकांक्षा पुरी ने यह भी साफ किया कि यह लुक सिर्फ उनकी पसंद नहीं, बल्कि डिजाइनर का एक खास क्रिएशन था. उन्होंने बताया, "वह साड़ी और ब्लाउज रोहित वर्मा ने खास तौर पर मेरे लिए तैयार किया था. मुझे रोहित के टैलेंट और उनकी कला पर पूरा भरोसा है. एक कलाकार होने के नाते मेरा काम डिजाइनर के विजन को पूरी शिद्दत के साथ पेश करना है. अगर उन्होंने वह डिजाइन सोचा था, तो मैंने उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पहना."

वर्क फ्रंट पर आकांक्षा का जलवा

सिर्फ विवाद ही नहीं, आकांक्षा अपने काम को लेकर भी चर्चा में हैं. अश्मित पटेल के साथ उनका गाना 'साड़ी फरमाइश' रिलीज हो चुका है और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके अलावा, वह जल्द ही भोजपुरी सुपरस्टार खेसारीलाल यादव के साथ पर्दे पर रोमांस करती नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more