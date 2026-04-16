अक्षय कुमार की मां ने कैसे बदली उनकी किस्मत? एक सलाह ने फर्श से पहुंचाया अर्श, एक्टर ने खोला अपनी दौलत और शोहरत का राज

Akshay Kumar Success Story: 'मोहरा', 'भूल भुलैया', 'खिलाड़ी सीरीज' और 'हाउसफुल 4' जैसी एक्शन, कॉमेडी और हॉरर-कॉमेडी फिल्में से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाले बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) को लेकर चर्चा में हैं. 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म के प्रमोशन में एक्टर पिछले काफी दिनों से जी-जान से जुटे हुए थे. इसी बीच अक्षय कुमार का एक स्टेटमेंट (Akshay Kumar Viral Video) सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी मां से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया और बताया कि, कैसे उनकी एक सलाह ने उनका पूरा जीवन ह बदल दिया.
अक्षय कुमार (Akshay Kumar) आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है और उनके बाद दौलत-शोहरत की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वह महज दो कमरों के घर का सपना देखा करते थे और उनके इस सपने के बीच उनकी मां ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी जिसने न सिर्फ उनके देखने का नजरिया बदल दिया, बल्कि आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे मां की उस एक सलाह का हाथ भी है.
Akshay Kumar ने सुनाया मां से जुड़ा दिलचस्प किस्सा
आपको बता दें कि, अक्षय कुमार (Akshay Kumar Reality Show) इन दिनों क्विज रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' (Wheel Of Fortune) को होस्ट कर रहे हैं और इसी शो में उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए अपनी मां से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा शेयर किया. इस शो का लेटेस्ट प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें अक्षय कुमार कंटेस्टेंट्स से बातचीत करते हुए कहते हैं, 'जब मैंने अपना पहला घर खरीदने के लिए सोचा था, तब मैं चाहता था कि, 2BHK मिल जाए, लेकिन तब मेरी मां ने कहा- पुत्तर वड्डा सोचा (बेटा बड़ा सोचो) मैं कहा इससे बड़ा और क्या सोचूंगा 2BHK फ्लैट मिल जाए इससे बड़ा क्या?'
मां की एक सलाह ने बदल दी अक्षय की किस्मत
एक्टर ने आगे कहा, 'इसपर मेरी मां ने कहा- नहीं पुत्तर... तू सोच 5BHK की सोच.' अक्षय ने बताया कि, उनकी मां का कहना था कि, 'जो पहला घर होता है वो अपने लिए लेना होता है. उसके लिए भगवान खुद आपके लिए रास्ते बना देता है. लेकिन जो दूसरा फ्लैट होता है, जो आप इंवेस्टमेंट के नाम पर लेते हो उसपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है.' यही सीख एक्टर के दिल में उतर गई, जिसने उन्हें आगे बढ़ने और इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की.
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'भूत बंगला' स्टार अक्सर अपने माता-पिता के बातों और उनकी सीख के बारे में बात करते नजर आते हैं. उनका हमेशा यही कहना होता है कि, वो आज जो कुछ भी हैं, अपने मां-बाप की दी हुई सीख की वजह से हैं. मालूम हो कि, अक्षय कुमार के पास आज एक शानदार करियर है, ढेरों प्रॉपर्टीज हैं और फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम है. फिलहाल एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज में बिजी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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