Naagin 7 में नाग गुरु बन प्रियंका चाहर चौधरी को ड्रैगन के कहर से बचाएंगे अक्षय कुमार, खौफनाक एंट्री से उड़ाए फैंस के होश

Naagin 7: एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' में अब तक की सबसे बड़ी एंट्री होने वाली है, जो न सिर्फ कहानी को नया मोड़ दे सकती है बल्कि प्रियंका चाहर चौधरी को ड्रैगन के कहर से भी बचाएगा.

Naagin 7: एक दौर था जब बॉलीवुड के बड़े सितारों को टीवी पर देखना किसी अजूबे से कम नहीं होता था, लेकिन आज कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है क्योंकि अब बॉलीवुड स्टार्स अपनी अपकमिंग फिल्मों के प्रमोशन के लिए टीवी शोज (TV Shows) का सहारा लेते हैं. इसी कड़ी में फिल्म जगत के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एकता कपूर के मोस्ट पॉपुलर सुपरनैचुर शो 'नागिन 7' (Naagin 7) में धमाकेदार एंट्री लेने वाले हैं.

दरअसल, अक्षय कुमार (Akshay Kumar Upcoming Movie) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) के प्रमोशन में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में वो 'नागिन 7' में नाग गुरु बनकर एंट्री लेंगे. इस खास एपिसोड की झलक मेकर्स ने फैंस के साथ शेयर की है, जिसे देखते ही दर्शकों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है और वो इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

ड्रैगन के कहर से नागिन को बचाने पहुंचे अक्षय कुमार

मेकर्स ने कलर्स टीवी चैनल के इंस्टाग्राम पर इस स्पेशल एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें अक्षय कुमार 'नाग गुरु' (Akshay Kumar In Naagin 7) के रूप में दिखाई रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में अक्षय कुमार 'राम जी आके भला करेंगे' गाने पर जबरदस्त डांस करते नजर आते हैं. इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब वह प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Chaudhary) के किरदार नागिन आहना को सतर्क करते हैं.

कौन है नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन?

वीडियो में अक्षय कुमार नागिन से कहते हैं, 'ड्रैगन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो इतना विशाल है कि उसकी परछाई से जमीन पर रोशनी तक नहीं पहुंचती.' वहीं प्रोमो वीडियो में आगे ड्रैगन और नागिन के बीच 'ड्रैगन पर्ल' को लेकर जबरदस्त टक्कर भी देखने को मिलती है. बता दें कि, ये एपिसोड 11 अप्रैल 2026, शनिवार को प्रसारित किया जाएगा, जिसका दर्शक अब इंतजार कर रहे हैं.

अक्षय कुमार ने बताया ड्रैगन को हराने का तरीका

वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया है, 'क्या ड्रैगन पर्ल की इस घमासान लड़ाई में नागिन देगी अपने दुश्मन को मात?' बता दें कि, इससे पहले भी एक प्रोमो सामने आया था, जिसमें अक्षय कुमार फोन पर नागिन आहना को ड्रैगन के खतरे के बारे में बताते नजर आए थे और आहना उनसे मदद मांगती है, लेकिन अक्षय उन्हें समझाते हैं कि, इस लड़ाई को उसे खुद ही लड़ना होगा. वीडियो में अक्षय नागिन को ड्रैगन को हराने का तरीका भी बताते हैं. वह कहते हैं, 'ड्रैगन को हराने का एक ही तरीका है और वो है उसकी खुद की आग.'

क्यों हुई अक्षय कुमार की 'नागिन 7' में एंट्री?

आपको बता दें कि, प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' को एकता कपूर ने ही प्रोड्यूस किया है. यही वजह है कि, फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार की एंट्री 'नागिन 7' में करवाई गई है. इस खास एपिसोड के जरिए दर्शकों को एक साथ टीवी ड्रामा और फिल्मी तड़का देखने को मिलेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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