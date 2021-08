Akshay Kumar ने छुए Kapil Sharma के पैर, फिर यूं कर डाली कॉमेडी स्टार की बोलती बंद

Akshay Kumar touches Kapil Sharma's feet on The Kapil Sharma Show: टीवी की दुनिया में एक बार फिर द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) की वापसी हो रही है। कपिल शर्मा के इस टीवी शो में बतौर मेहमान पहुंचने वाले सबसे पहले कंटेस्टेंट सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) हैं। जो यहां अपनी अपकमिंग फिल्म बैल बॉटम के प्रमोशन के लिए पहुंचने वाले हैं। इस बीच कपिल शर्मा ने अक्षय कुमार के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। जिसमें फिल्म स्टार कपिल शर्मा के पैर छुते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कपिल शर्मा ने मसखरे अंदाज में लिखा है, 'सुप्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता श्री अक्षय कुमार अपनी नयी फ़िल्म #bellbottom के लिए आशीर्वाद लेते हुए।' Also Read - Neeraj Chopra ने जीता गोल्ड मेडल तो Twitter पर उड़ा Akshay Kumar का मजाक, शेयर हो रहे हैं गजब के मीम्स

कपिल शर्मा की इस पोस्ट पर कुछ देर बाद ही फिल्म स्टार अक्षय कुमार का भी कमेंट आ गया। पहले आप कपिल शर्मा की ओर से शेयर की गई ये पोस्ट देखिए, फिर हम आपको अक्षय कुमार के जवाब के बारे में बताते हैं।

अक्षय कुमार ने यूं दिया कपिल शर्मा की इस पोस्ट का जवाब

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा की इस मस्ती भरी पोस्ट का मसखरे अंदाज में ही जवाब दिया है। उन्होंने कपिल शर्मा की पोस्ट पर कमेंट कर लिखा, 'और आशीर्वाद के बाद श्री अक्षय कुमार श्री कपिल शर्मा का दिमाग़ उनके घुटने में ढूँढते हुए !' अक्षय कुमार का ये कमेंट आप यहां देख सकते हैं।

इस दिन से रिलीज होगा द कपिल शर्मा शो

कपिल शर्मा के इस मोस्ट हाइप्ड कॉमेडी शो द कपिल शर्मा की शूटिंग शुरू हो चुकी है। अभी तक शो की रिलीज तारीख का आधिकारिक रुप से ऐलान नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स हैं कि ये टीवी शो 21 अगस्त से टीवी पर रिलीज होने वाला है। तो क्या आप इस शो को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।