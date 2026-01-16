ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Akshay Kumar बताने आ रहे पैसे कमाने के तरीके, Wheel Of Fortune का प्रोमो देख लोग बोले- 'मजा आएग...

Akshay Kumar बताने आ रहे पैसे कमाने के तरीके, Wheel Of Fortune का प्रोमो देख लोग बोले- 'मजा आएगा'

Wheel Of Fortune Promo: अक्षय कुमार के शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का इंतजार हो रहा है. एक्टर के फैंस देखने के लिए एक्साइटेड है. इसी बीच इस शो का एक प्रोमो रिलीज किया गया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 16, 2026 6:00 PM IST

Akshay Kumar बताने आ रहे पैसे कमाने के तरीके, Wheel Of Fortune का प्रोमो देख लोग बोले- 'मजा आएगा'

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की साल 2026 में धमाकेदार मूवीज बड़े पर्दे पर आने वाली है. उनकी इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच अक्षय कुमार का टीवी पर आने वाला शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' (Wheel Of Fortune) चर्चा में है. ये शो जनवरी के लास्ट में सोनी टीवी पर दस्तक देने वाला है और लोग इस देखने के लिए उत्सुक हैं. मेकर्स ने अक्षय कुमार के शो का नया प्रोमो रिलीज किया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. बताते चलें कि शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' अमेरिका के इसी नाम के शो का इंडियन फॉर्मेट है. आइए जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर के नए शो के प्रोमो में क्या दिखाया गया है.

Also Read
'एक्सीडेंट हो गया यार...' Akshay Kumar के शो Wheel Of Fortune के सेट पर व्हीलचेयर पर पहुंचे साजिद खान, दिया हेल्थ अपडेट

शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का नया प्रोमो मचा रहा धमाल

शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का नया प्रोमो 16 जनवरी यानी शुक्रवार को रिलीज किया गया है. शो के प्रोमो में आप देख सकते हैं कि अक्षय कुमार बताते हैं कि हर कंटेस्टेंट को एक लेटर बताना है और व्हील घुमाना है. व्हील पर अलग-अलग रकम लिखी है और जहां पर भी वह रुकेगी और वहां पर लिखा अमाउंट कंटेस्टेंट का हो जाएगा. वहीं, व्हील घुमाने में एक ट्विस्ट भी है. दरअसल, वहां पर रकम के अलावा नाग की भी फोटो है. व्हील अगर नाग की फोटो पर रुकी तो पूरे राउंड में जीती हुई पूरी रकम से कंटेस्टेंट हाथ धो बैठेगा. इस तरह से व्हील में वर्ड पजल और लकी व्हील दोनों हैं. कंटेस्टेंट को पहेली सुलझाने के साथ ही व्हील घुमानी होगी. शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के प्रोमो पर अधिकतर यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, 'मजा आएगा.'

TRENDING NOW

View this post on Instagram

A post shared by @sonytvofficial

शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' 27 जनवरी से होगा शुरू

बताते चलें कि शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' अमेरिका का शो है और इसे वहां काफी पसंद किया गया है. अमेरिका में इस शो का 43वां सीजन चल रहा है. अब ये शो इंडिया में शुरू होने वाला है और इसे अक्षय कुमार लेक आ रहे हैं. शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' 27 जनवरी से सोनी टीवी औ सोनी लिव पर आएगा. अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' में नजर आए थे. अब अक्षय कुमार की 'भूत बंगला', 'वेलकम टू द जंगल' और 'हैवान' जैसी मूवीज बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Akshay Kumar Entertainment News Tv News Wheel Of Fortune