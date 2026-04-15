अक्षय कुमार ने 15 सालों से क्यों नहीं चखा समोसे का स्वाद? डाइटिंग नहीं बल्कि है बेहद हैरान करने वाली वजह

Akshay Kumar ने साल 1997 में समोसे पर एक सुपरहिट गाना दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, एक्टर ने 15 सालों से समोसे को हाथ भी नहीं लगाया है और इसके पीछे की वजह फिटनेस नहीं बल्कि हैरान कर देने वाली है.

Akshay Kumar ने अपने करियर में एक्शन, कॉमेडी से लेकर हॉरर-कॉमेडी तक लगभग सभी जॉनर की फिल्मों में काम किया है. उन्हीं में एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी 'मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी' (Mr and Mrs Khiladi) है, जिसका मजेदार गाना 'जब तक रहेगा समोसे में आलू' उस समय सुरहिट रहा था. इस गाने में समोसे को रोमांटिक फीलिंग के साथ जोड़ा गया था, लेकिन हैरानी की बात ये है कि, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने एक गाने से जिस समोसे को नेशनल डिश जैसा बना दिया था उस समोसे (Samosa) को उन्होंने पिछले 15 सालों से हाथ तक नहीं लगाया है और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली इसके पीछे की वजह है, जिसका खुलासा एक्टर ने खुद किया है.

इस रियलिटी शो को होस्ट कर रहे हैं Akshay Kumar

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं और साथ ही एक्टर रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को भी होस्ट रहे हैं. इसी शो में एक्टर ने खुलासा किया कि गाने की शूटिंग के दौरान उन्होंने एक भी समोसा नहीं खाया था और उन्होंने 15 सालों से समोसे को हाथ भी नहीं लगाया है. वहीं एक्टर ने इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया.

कंटेस्टेट ने अक्षय से पूछा ये सवाल

'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' शो के अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें विधि भरानी, रिवाज घिमिरे और नीलम राजपूत बतौर कंटेस्टेंट पहुंचे हैं. शो में अक्षय विधि से बातचीत कर रहे होते हैं कि, इसी बीच वो एक्टर से एक सवाल पूछती हैं कि, क्या यह सच है कि उन्होंने पिछले 15 सालों से एक भी समोसा नहीं खाया है? इस सवाल पर अक्षय ने पहले तो मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा, 'इसमें गलत क्या है?'

अक्षय कुमार ने 15 साल से क्यों नहीं खाया समोसा?

वहीं इसके बाद एक अन्य कंटेस्टेंट ने उनसे पूछा कि, आखिर कोई इतना स्वादिष्ट स्नैक कैसे छोड़ सकता है? इस सवाल पर अक्षय कुमार ने समोसा ने खाने के पीछे की असली वजह बताई और कहा, 'मैंने डाइटिंग या वजन बढ़ने की चिंता की वजह से समोसा खाना नहीं छोड़ा है बल्कि, समोसा खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है. ऐसे में मुझे खुद को इससे दूर रखना पड़ता है, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.' वहीं इसके आगे उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया.

अक्षय ने सुनाया शूटिंग से जुड़ा दिलचस्प किस्सा

अक्षय ने बातचीत के दौरान साल 1997 में आई फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी' के मजेदार गाने 'जब तक रहेगा समोसे में आलू' की शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा, 'जब मैं 'जब तक रहेगा समोसे में आलू' गाने का शूट कर रहा था, तब भी मैंने एक भी समोसा नहीं खाया था.'

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क्या है अक्षय कुमार की फिटनेस का राज?

आपको बता दें कि, अक्षय कुमार अपनी फिल्मों, स्टंट और कॉमेडी के अलावा अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. एक्टर जल्दी उठते हैं और अपने खाने-पीने का भी खास ध्यान रखते हैं और खास बात तो ये है कि, वो शाम 7 बजे से पहले ही अपना डिनर कर लेते हैं और यही उनकी फिटनेस का राज है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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