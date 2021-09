Aly Goni ने Shehnaaz Gill के लिए फैंस से हाथ जोड़कर की अपील, कहा, ‘प्लीज सोशल मीडिया से उसके वीडियोज...’

Aly Goni urges fan clubs to delete Shehnaaz Gill's video and photos from Sidharth Shukla's funeral: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के कंटेस्टेंट अली गोनी (Aly Goni) दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के बेहद करीब थे। इस टीवी रियलिटी शो में अली गोनी ने भी हिस्सा लिया था। शो की शुरुआत में सिद्धार्थ शुक्ला और अली गोनी के बीच लोग काफी तुलना भी करते थे। अब जब बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं हैं तो टीवी स्टार को भी बड़ा झटका लगा है। अली गोनी एक्ट्रेस शहनाज गिल के भी दोस्त थे। अली गोनी ने ही सबसे पहले शहनाज गिल की बुरी हालत के बारे में सोशल मीडिया के जरिए फैंस को बताया था। उन्होंने एक ट्वीट कर बताया था कि शहनाज गिल को उन्होंने जिस हालत में देखा वो देखकर उनका दिल टूट गया। Also Read - Sidharth Shukla के घर देर रात पहुंचे Aly Goni के ट्वीट ने मचाई खलबली, Shehnaaz Gill के बारे में लिखी ये बात

अब अली गोनी ने एक ट्वीट कर फैंस से गुहार लगाई है कि वो शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के ताजा वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया से हटाने की अपील की है। एक्टर ने इस ट्वीट के जरिए बताया है कि एक फैन ने खुद उनसे ऐसा करने की अपील की थी। खुद उन्हें भी ऐसा लगता है कि वो फैन गलत नहीं है। अली गोनी ने ट्वीट कर लिखा, 'मुझे ये मैसेज मिला और मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। इसलिए... ' अली गोनी का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं।

???? got this msg and I don’t think so she is wrong .. pic.twitter.com/PuA2qYmKwD — Aly Goni (@AlyGoni) September 4, 2021

अली गोनी की शेयर की गई इस पोस्ट में लिखा था, 'क्या आप सभी इंस्टाग्राम पेज वालों से अपील कर सकते हैं कि क्या वो शहनाज गिल और रीता मां की फोटोज और वीडियोज अपने सोशल मीडिया से हटा सकते हैं। और क्या सभी फैन पेज से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो उनकी फोटोज पोस्ट करना भी बंद कर दें क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहे हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बहुत लोगों को। क्या आप उनसे अपील कर सकते हैं कि वो तस्वीरें डिलीट कर सकते हैं। हां उनका परिवार भी सोशल मीडिया पर है और खासकर शहनाज। मैं नहीं चाहती हूं कि सोशल मीडिया पर उसे ये देखकर और दुख हो। क्योंकि इससे पहले उन्हें एक साथ देखना एक वाकई ट्रीट था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए प्लीज हमारी मदद करें।'