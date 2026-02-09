रेस्टोरेंट के बाहर किसके साथ दिखे Aly Goni? GF जैस्मीन भसीन ने तोड़ी चुप्पी, बताया 'मिस्ट्री वुमन' का सच

Aly Goni हाल ही में एक रेस्टोरेंट के बाहर एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आए थे, जिसके बाद से ये खबरें आ रही थीं कि, अली ने जैस्मिन भसीन से ब्रेकअप कर लिया है. इसी बीच अब एक्ट्रेस ने इसपर चुप्पी तोड़ते हुए पूरा सच बताया है.

Aly Goni: टीवी एक्टर अली गोनी (Aly Goni) और एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन (Jasmin Bhasin) पिछले काफी सालों से रिलेशनशिप हैं और अक्सर अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन हाल ही में मुंबई के ब्रांद्रा स्थित GIGI रेस्टोरेंट के बाहर एक्टर के 'मिस्ट्री वुमन' के साथ नजर आए. इतना ही नहीं वो पैपाराजी को उसके साथ पोज देते भी नजर आए. जब अली पैप्स को पोज दे रहे थे, तो वो महिला पहले तो पीछे हट गई, लेकिन फिर अली ने बड़े ही प्यार से उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस फ्रेम में खींच लिया. अली का ये वीडियो और अंदाज दोनों ही सोशल मीडिया पर वायरल हो और इसके बाद लोग जैस्मीन संग उनके ब्रेकअप के कयास लगाने लगे.

जैसे ही अली गोनी का मिस्ट्री गर्ल के साथ वीडियो वायरल हुआ लोग पूछने लगे कि जैस्मीन भसीन की गैरमौजूदगी में आखिर ये महिला कौन है, क्योंकि जैस्मीन इन दिनों कश्मीर वेकेशन पर हैं.

कौन है अली गोनी के साथ नजर आ रही मिस्ट्री गर्ल?

वहीं जब इस वायरल वीडियो पर एक्टर अली गोनी की नजर पड़ी, तो उन्होंने इसपर बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया. अली ने अपने चिर-परचित मजाकिया अंदाज में सफाई देते हुए बताया कि, वो मिस्ट्री वुमन कौन हैं. एक्टर ने कहा कि, वो कोई और नहीं बल्कि, उनकी भाभी हैं. अली ने लिखा, 'अरे भाभी है मेरी, मिस्ट्री नहीं...' सिर्फ अली गोनी ही नहीं उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन ने भी इस खबर पर रिएक्ट किया है.

जैस्मीन भसीन ने बताया मिस्ट्री गर्ल का सच

जैस्मीन भसीन ने भी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर रिएक्ट किया है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'ये मेरी पसंदीदा और सबसे प्यारी लड़की हैं. इस बार इनसे नहीं मिल पाई, मिस कर रही हूं...दोस्तों, ये हमारी सबसे प्यारी भाभी हैं, तो प्लीज अब शांत हो जाइए और उन पर प्यार बरसाइए...' इससे ये तो साफ हो गया कि, जैस्मीन भसीन और अली गोनी का ब्रेकअप नहीं हुआ है और न ही ये कोई मिस्ट्री गर्ल है.

आपको बता दें कि, अली गोनी और जैस्मीन भसीन का रिश्ता सालों पुराना है. दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन साल 2020 में 'बिग बॉस 14' के घर के अंदर दोनों के बीच बॉन्ड बना और उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और उन्होंने शो के अंदर ही एक-दूसरे से प्यार का इजहार किया और आज भी दोनों साथ हैं.

डेटिंग के बाद लिव-इन में रहने का किया फैसला

वहीं करीब 5 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने साल 2025 में लिव इन में रहने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले के बाद दोनों काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के साथ-साथ उन्हें घर ढूंढने तक में काफी परेशानी हुई. एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्हें लिव-इन में रहने के लिए घर ढूंढने में छह महीने लगे.

