Sidharth Shukla के घर देर रात पहुंचे Aly Goni के ट्वीट ने मचाई खलबली, Shehnaaz Gill के बारे में लिखी ये बात

Aly Goni's tweet about Shehnaaz Gill after Sidharth Shukla's sudden demise gone viral: टीवी जगत के जाने-माने कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला के निधन ने हर किसी को तोड़कर रख दिया है। आज सुबह ही सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का अंतिम संस्कार होना है और कल देर रात तक इंडस्ट्री से जुड़े तमाम सितारे उनके घरवालों मिलने पहुंचते रहें। इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला की जिगरी यार जैस्मिन भसीन भी अली गोनी के साथ उनके घर जाते हुई नजर आईं। अली गोनी (Aly Goni) और जैस्मीन भसीन (Jasmin Bhasin) लद्दाख में वेकेशन मनाने गए थे और जैसे ही उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर मिली, दोनों कल शाम ही वापस मुंबई लौटे हैं। Also Read - Dil Se Dil Tak फेम Vaishnavi Mahant ने खोली Sidharth Shukla की पोल, कहा ‘उसने 80 लोगों के सामने रश्मि को...’

जैस्मिन भसीन ने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ सीरियल ‘दिल से दिल तक’ (Dil Se Dil Tak) में काम किया था और वो उनकी खास दोस्त भी थी। मुंबई एयरपोर्ट से जैस्मिन और अली सीधा सिद्धार्थ शुक्ला के घर की पहुंचे। सिद्धार्थ शुक्ला के घर से लौटने के बाद अली गोनी ने एक ट्वीट किया है, जिससे लोगों के बीच खलबली मच गई है।

अली गोनी ने ट्वीट किया है, ‘चेहरा जो हमेशा हंसते हुए देखा...खुश देखा....लेकिन आज जैसा देखा बस दिल टूट गया। स्टे स्ट्रॉन्ग सना...।’ साथ ही अली गोनी ने इस ट्वीट के साथ दो हैशटैग भी इस्तेमाल किया है, जिससे समझा जा सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर जाने के बाद उनकी हालत कैसी है?

Chehra jo hamesha haste hue dekha.. khush dekha… lekin aaj jaisa dekha bass dil toot gaya? stay strong sana.. #numb #heartbroken — Aly Goni (@AlyGoni) September 2, 2021

अली गोनी के इस ट्वीट से साफ पता चल रहा है कि वो शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) से भी मिलकर आए हैं। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद सिडनाज के फैंस और भी टूट गए हैं। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि शहनाज गिल की हालत अब कैसी है?

टूट गई हैं शहनाज गिल

शहनाज गिल के पिता ने खुलासा किया है कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर ने शहनाज को पूरी तरह से तोड़ दिया है। शहनाज के पिता ने मीडिया को बताया है कि शहनाज गिल को इस मुश्किल घड़ी में संभलाने के लिए उनके भाई शहबाज आनन-फानन में मुंबई रवाना हुए हैं। शहबाज कल रात ही सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंचे हैं।