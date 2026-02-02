ENG हिन्दी
  • ये क्या माजरा है... Amaal Malik की बाहों में Farhana Bhatt को देख कंफ्यूज हुए फैंस, बार-बार पूछ रहे ...

ये क्या माजरा है... Amaal Malik की बाहों में Farhana Bhatt को देख कंफ्यूज हुए फैंस, बार-बार पूछ रहे हैं ये एक सवाल

Amaal Malik Farhana Bhatt Photo Viral: सिंगर अमाल मलिक के साथ फरहाना भट्ट की एक फोटो सामने आई है. इस फोटो को देखकर हर कोई कंफ्यूज हो गया है. आइए आपको वो फोटो दिखाते हैं.

By: Kavita  |  Published: February 2, 2026 11:02 AM IST

ये क्या माजरा है... Amaal Malik की बाहों में Farhana Bhatt को देख कंफ्यूज हुए फैंस, बार-बार पूछ रहे हैं ये एक सवाल

Amaal Malik Farhana Bhatt Photo Viral: रियलिटी शो बिग बॉस 19 से फरहाना भट्ट और अरमान मलिक की लड़ाई फैंस ने काफी देखी. शो में दोनों की कभी नहीं बनी लेकिन इस रियलिटी शो के बाद फरहाना और अमाल के बीच चीजें ठीक होती दिखीं. कहा जा रहा था कि दोनों के बीच दोस्ती हो रही है और अब फरहाना भट्ट और अमाल मलिक की एक फोटो सामने आई है, जिसने हर किसी को कंफ्यूज कर दिया है. इस फोटो में अमाल और फरहाना काफी क्लोज हैं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ काफी टाइट पकड़ रखा है. आइए आपको इस फोटो की सच्चाई बताते हैं.

अमाल मलिक और फरहाना भट्ट की फोटो हुई वायरल

अमाल मलिक (Amaal Malik) ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है. ये तस्वीर फरहाना भट्ट के साथ की है. इस फोटो में अमाल और फरहाना की आंख बंद हैं और दोनों की इस मोमेंट को एन्जॉय कर रहे हैं. तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है और इसी वजह से ये ज्यादा गहरी लग रही है. इतना ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ काफी टाइट पकड़ा है और चेहरे पर स्माइल भी है. इस दौरान दोनों पेड़ की मोटे टहनी के एक-एक तरफ खड़े हैं. इस तस्वीर के साथ अमाल ने कुछ नहीं लिखा. इस वजह से हर कोई हैरान है. कई फैंस का पूछना है कि क्या दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं. इसके अलावा, कई फैंस ने तो सीधा ही सवाल कर दिया है कि दोनों के बीच ये क्या हो रहा है.

देखें फोटो

क्या है अमाल मलिक और फरहाना भट्ट की रोमांटिक फोटो का सच

आइए अब आपको अमाल मलिक और फरहाना भट्ट की इस तस्वीर की सच्चाई बताते हैं. बिग बॉस 19 के बाद अमाल मलिक और फरहाना भट्ट को साथ में एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है, जो एक म्यूजिक वीडियो का है. इस म्यूजिक वीडियो की शूटिंग हो चुकी है. बीते दिनों बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट के लिए एक इवेंट रखा गया था. उस इवेंट के दौरान ही अमाल और फरहाना अपने इसी प्रोजेक्ट में बिजी थे. दावा किया जा रहा है कि अमाल और फरहाना का ये म्यूजिक वीडियो काफी रोमांटिक होने वाला है, जिसमें दोनों की कैमिस्ट्री इंटरनेट पर आग लगा देगी.

कब आएगा गाना

बता कि अमाल मलिक और फरहाना भट्ट के इस गाने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक दोनों ही कलाकार ने अपने गाने पर ज्यादा कुछ अपडेट नहीं दिया है, लेकिन ये भी सच है कि जल्द ही रिलीज होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

