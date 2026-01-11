Mahhi Vij और नदीम कुरैशी की डेटिंग की खबरों पर Ankita Lokhande ने खोया आपा! ट्रोलर्स को दिया मुंह तोड़ जवाब

Mahhi Vij तलाक की खबरों के बाद अब नदीम कुरैशी के साथ डेटिंग की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. इसी बीच Ankita Lokhande ने दोनों के निंकअप की अफवाह फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है.

Ankita Lokhande On Mahhi Vij and Nadeem Qureshi Dating News: टीवी एक्ट्रेस माही विज (Mahhi Vij) इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुईं हैं. पहले वे एक्टर जय भानुशाली (Jai Bhanushali) संग अपने तलाक को लेकर चर्चा में थीं वहीं अब वो नदीम कुरैशी के साथ डेटिंग रूमर्स को लेकर खबरों में छाई हुई हैं. माही ने जय के साथ तलाक के बाद एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने खास दोस्त नदीम कुरैशी को जन्मदिन की बधाई दी थी, लेकिन उस पोस्ट को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया जाने लगा, जिसपर अब एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने ट्रोलर्स की क्लास लगाई है.

कैसे शुरू हुई माही और नदीम के डेटिंग की अफवाह?

टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने हाल ही मे उन ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई, जो उनकी दोस्त और एक्ट्रेस माही विज (Mahhi Vij) का नाम नदीम कुरैशी के साथ जोड़ रहे थे. दरअअसल, माही विज और नदीम कुरैशी के डेटिंग की अफवाह तब शुरू हुई जब जय भानुशाली के साथ तलाक की खबरों को ऑफिशियल करने के बाद माही ने नदीम के जन्मदिन पर एक बहुत ही प्यारी पोस्ट शेयर की.

माही विज ने नदीम कुरैशी के जन्मदिन पर उनकी तस्वीर शेयर करते हुए अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया और कहा कि, उन्हें उन्होंने दिल से चुना है. माही के इस पोस्ट के बाद उनके अफेयर की अफवाहें उड़नी शुरू हो गई थीं. माही ने इस पर तो चुप्पी साधे रखी है, लेकिन अंकिता लोखंडे का बयान सामने आया है और उन्होंने ट्रोलर्स को खूब खरी खोटी सुनाई.

Ankita Lokhande दिया ट्रोलर्स को करारा जवाब

अंकिता लोखंडे ने रविवार 11 जनवरी 2026 को अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक लंबा नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ नदीम कुरैशी और माही विज के बीच के असली रिश्ता बताया है, बल्कि उन्होंने ट्रोलर्स को भी लताड़ा है. अंकिता ने लिखा, 'आज मैं एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त के नाते कुछ कहना चाहती हूं. जिस तरह लोग माही और नदीम के रिश्ते पर कमेंट कर रहे हैं, उससे मैं बहुत परेशान हूं. मैं माही, नदीम और जय तीनों की बहुत करीब से जानती हूं.'

'कुछ रिश्ते प्यार और भरोसे पर टिके होते हैं'

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं यह साफ कर देना चाहती हूं कि, नदीम हमेशा से माही और जय के लिए एक पिता समान रहे हैं और तारा के लिए भी पिता की तरह हैं. बस इतना ही, इसके अलावा और कुछ नहीं...' अंकिता ने आगे कहा, 'कुछ रिश्ते सम्मान, प्यार और सालों के भरोसे पर टिके होते हैं और बाहरी लोगों को उन पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है.' एक्ट्रेस ने बताया कि, नदीम एक ऐसे इंसान हैं, जो मुश्किल वक्त में हमेशा सबके साथ खड़े रहे हैं, यहां तक कि अंकिता के साथ भी...

'लोगों को चैन से जने दो...'

अंकिता (Ankita Lokhande) ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है. माही और जय आप लोग माता-पिता के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. भगवान आप पर कृपा बनाए रखे और जो लोग नफरत फैला रहे हैं. प्लीज रुक जाइए...लोगों को चैन से जने दो. कर्मा सब देख रहा है. माही, आई लव यू. जय आई लव यू और नदीम आप सच में बेहतरीन इंसान हो. आप हम जैसों के लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते की तरह हो.'

वहीं अगर इसपर माही विज की बात करें, तो उन्होंने अभी तक इसपर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अंकिता लोखंडे के इस सपोर्ट वाले मैसेज को उन्होंने अपनी स्टोरी पर रीपोस्ट जरूर किया है.

