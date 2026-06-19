Anupama: अंश की शादी या अनुपमा की बर्बादी? प्रेम और श्रुति की खौफनाक चाल से फिर बिखर जाएगा शाह परिवार

Anupama: 'अनुपमा' में एक नया तूफान आने वाला है. अंश और प्रेरणा की शादी की खुशियों के बीच, प्रेम अब अनुपमा के पूरे परिवार को बिखेरने की खतरनाक साजिश रच रहा है.

अनुपमा की बर्बादी?

'अनुपमा' में इन दिनों शाह परिवार में जहां एक तरफ अंश और प्रेरणा की शादी की शहनाइयां गूंजने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ इस खुशियों के माहौल पर एक बहुत बड़ा काला साया मंडरा रहा है. अनुपमा की जिंदगी को पूरी तरह तहस-नहस करने के लिए एक बेहद गुप्त और खतरनाक साजिश बुनी जा चुकी है, और इस बार इस साजिश के पीछे प्रेम है.

दिग्विजय की अनोखी माफी

कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अनुपमा इस बात के सख्त खिलाफ होती है कि दिग्विजय किसी भी हाल में प्रेम से माफी मांगे. लेकिन दिग्विजय, अनुपमा को उसके परिवार से दूर नहीं देखना चाहता. वह एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रेम से माफी मांगता है, उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़कर शाह हाउस जाने के लिए मजबूर करता है. दिग्विजय का मानना है कि इस शादी के मौके पर अंश को अपनी बहनों, राही और परी की सख्त जरूरत है.

श्रुति की एंट्री और नफरत का नया जाल

शादी में जाने की बात सुनकर राही बेहद खुश हो जाती है, लेकिन जब वह प्रेम की आंखों में अपने परिवार के लिए नफरत और गुस्सा देखती है. इसी समय श्रुति की एंट्री होती है. श्रुति, प्रेम के गुस्से को समझ लेती है और उसे भड़काना शुरू कर देती है. वह प्रेम को समझाती है कि उसे राही की खुशी के बहाने शाह हाउस जरूर जाना चाहिए. श्रुति बेहद शातिर तरीके से प्रेम का ब्रेनवॉश करती है और कहती है कि अगर राही उसके साथ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती.

अंश और प्रेरणा का रिश्ता निशाने पर

श्रुति उसे अनुपमा को चोट पहुंचाने का सबसे आसान रास्ता बताती है. वह रास्ता है अनुपमा का पोता अंश. श्रुति, प्रेम को समझाती है कि अंश ही अनुपमा की सबसे कमजोर नस है. प्रेम अब अंश के गुस्से और उसके स्वभाव का फायदा उठाने की फिराक में है. वह योजना बना रहा है कि शादी के दौरान प्रेरणा को अंश से हर मामले में बड़ा दिखाया जाए, जिससे अंश का अहंकार जागे और वह इस रिश्ते को तोड़ दे.

क्या अनुपमा बचा पाएगी अपने परिवार को?

प्रेम की इस घिनौनी साजिश के बाद अब अंश और प्रेरणा की शादी एक बहुत बड़े खतरे में है. प्रेम की चालें इस शादी को मंडप तक पहुंचने से पहले ही तोड़ सकती हैं, जिससे अनुपमा का दिल एक बार फिर चकनाचूर हो जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.