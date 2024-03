Anupama Latest Episode Twitter Review: टीवी सीरियल अनुपमा में रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना की जोड़ी धमाल मचा रही है। शो में देखने के लिए मिल रहा है कि अनुपमा जेल से रिहा हो गई है और अनुज के हाथ तोषू के खिलाफ सबूत लग गया है। आगे कहानी में दिखाया जाएगा कि अब अनुज अनुपमा के पास वो सबूत भेज देगा, जिसमें तोषू चोरी करके अनुपमा के बैग में नेकलेस डालता हुआ दिख रहा है और ये सब देखकर अनुपमा का दिल टूट जाएगा। अपकमिंग एपिसोड में इस पूरे ड्रामे में के बीच आध्या और पाखी का भी एक-एक सीन आएगा। इस सीन में दोनों का रिएक्शन देख दर्शक हैरान हैं। आइए आपको बताते हैं कि ट्विटर पर लोग क्या-क्या बोल रहे हैं। Also Read - Anupama Spoiler 15 March: तोषू को एक थप्पड़ में धूल चटाएगी अनुपमा, बीमार श्रुति को शादी के लिए प्रपोज कर बैठेगा अनुज

टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि आध्या को अनुपमा के जेल जाने का पता अनुज से चल जाता है, जिसके बाद आध्या तुरंत बोलती है, 'नहीं.. मम्मी ऐसा कभी नहीं सकती। चोरी और ये सब वो कभी नहीं कर सकती।' आध्या अपनी मां से नाराज है लेकिन फिर भी वह अनुपमा का साथ देती है। पाखी को भी अनुपमा की गिरफ्तारी का पता चलता है और वह अनुपमा का नाम लेकर खूब भड़कती है। वह अपनी मां को चोर और क्रिमिनल बोलकर तांडव करती है। पाखी और आध्या का ये अंतर देखकर लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। ट्विटर पर कुछ लोगों पाखी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वहीं, आध्या पर प्यार लुटा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पाखी सगी बेटी होने के बाद भी अपनी मां के खिलाफ बोल रही है और आध्या जो मां से नाराज है वह अनुपमा के साथ खड़ी है।

देखें ट्वीट Also Read - TV Serial TRP Report: अनुपमा की आंधी में उड़े ये धमाकेदार शोज, झनक के आगे 'गुम है किसी के प्यार में' की बजी बैंड

This is a sign for shuru that she needs to move on #Anupamaa pic.twitter.com/mswC673MSd

Paakhi "the pure blood"- Mummy is a criminal, ab mera kya hoga? Aadhya " dirty blood of M" - Mummy aisa nahi kar sakti Difference is clear #AadhyaKapadia is the best among all the kids of the show, despite the treatment she got and her traumatic past #Anupamaa #AnujKapadia pic.twitter.com/nug7uN763v

The BETI she raised, went back to w/carrot cake despite insults, slut shaming, did Shayanapradishnam on the streets…Mummy ne chori ki hai…criminal hai..

The one she abandoned, then disowned after schooling on ‘badtameezi’…Mummy chori nahi kar sakti…in a heartbeat!#Anupamaa

— GK_Musings (@ShayarKapadiaa) March 15, 2024