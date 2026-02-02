Anupama: 'तुझे घुमा घुमा कर मारूंगा..' डायलॉग वायरल होने पर Rupali Ganguly ने मजेदार रिएक्शन, की दिलचस्प रिक्वेस्ट

Rupali Ganguly On Viral Dialogue: टीवी सीरियल अनुपमा में रुपाली गांगुली का कैरेक्टर फैंस का ध्यान खींचकर रखता है. इस सीरियल में अनुपमा लंबे लंबे भाषण देती है, लेकिन इसी बीच सीरियल में अनुपमा के डायलॉग भी काफी पसंद किए जाते हैं. पहले अनुपमा का 'मैं घूमू.. फिरू... नाचू... अपको क्या...' वाला डायलॉग काफी वायरल हुआ था और अब नया डायलॉग ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है. इस डायलॉग में अनुपमा अपनी दोस्त रजनी को मारने की बात करती है और अलग अलग स्टाइल में बताती है कि वह उसे कैसे मारेगी. सोशल मीडिया यूजर्स इस पर भर-भरकर रील्स बना रहे हैं. इस पर अब रुपाली गांगुली का रिएक्शन आया है.
रुपाली गांगुली ने पैपराजी से कही ये बात
अनुपमा एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) हाल ही में एक इवेंट में नजर आईं. इस मौके पर रुपाली गांगुली के नए डायलॉग की काफी चर्चा रही. सभी पैपराजी बार-बार एक्ट्रेस से उनका नया डायलॉग पूरा करने की बात करते दिखे. ये देखकर एक्ट्रेस काफी खुश हुईं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक्ट्रेस को जैसे ही पैपराजी ने कहा कि आपका नया डायलॉग भी हिट हो गया है. इस पर खूब रील्स बन रही है. तो रुपाली ने पैपराजी से भी ज्यादा से ज्यादा रील बनाने के लिए कह दिया. पैपराजी को पोज देते हुए बोलती हैं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा रील बनाए. बता दें कि ब्लैक कलर की ड्रेस में पहुंचीं, जिस पर हैवी कोटी और फ्लावर प्रिंटेट वाला प्लोजा है. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने मैचिंगी श्रग कैरी की. रुपाली ने अपने लुक को काफी मिनिमल रखा.
TRENDING NOW
रुपाली गांगुली का वायरल हुआ नया डायलॉग
टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों रजनी की शामत आई हुई है. अनुपमा और रजनी के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है और इस बार अनुपमा रजनी को छोड़ने के मूड में नहीं है. एक सीन में अनुपमा रजनी के घर जाती है और वहां पर उसे मारने की बात करती है. इस मौके का डायलॉग ही वायरल हो रहा है. अनुपमा के रोल में रुपाली गांगुली अपने डायलॉग में बोलती हैं, 'मारूंगी, तुझे बालों से पकड़ के, चोटी से घसीटते हुए बीच बाजार लाकर तुझे मारूंगी. तुझे घुमा-घुमाकर मारूंगी. गिरा-गिराकर मारूंगी. दौड़ा-दौड़ाकर मारूंगी. भगा-भगाकर मारूंगी. जूता भिगोकर मारूंगी. सैंडिल तोड़कर मारूंगी. सारी लिहाज छोड़कर मारूंगी. दोनों हाथों से मारूंगी, हाथ थक गए तो लातों से मारूंगी और पैर थक गए तो बातों से मारूंगी. इतना मारूंगी, इतना मारूंगी कि दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस किस हड्डी पर किस किस चोट पर ध्यान दूं.' रुपाली गांगुली के इय डायलॉग पर ढेर सारी रील्स बन चुकी हैं. आवेज दरबार भी ये इस पर फनी रील बना चुके हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates