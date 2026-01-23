Anupama: असल जिंदगी में भी ब्याह रचाने जा रही है अनुपमा की लाडली, जानिए कौन है दूल्हे राजा?...

सीरियल अनुपमा (Anupama) में ईशानी को छोड़कर अनुपमा के घर में सबकी शादी हो चुकी है. शादी के बादल परी अपने पति से अलग रह रही है वहीं राही भी ससुराल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. इसी बीच अनुपमा की लाडली यानी राही को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो में काम करने वाली ये हसीना जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है. जी हां, सही सुना आपने... अद्रिजा रॉय जल्द ही शादी करने वाली हैं. खबर है कि अद्रिजा रॉय विघ्नेश अय्यर के साथ सगाई करने वाली हैं. अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर की सगाई 25 जनवरी को होने वाली है. बताया जा रहा है कि अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर की सगाई में परिवार के खास लोग ही शामिल होंगे. अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर से जुड़ी इस खबर ने फैंस को सदमा दे दिया है. फैंस को तो पता ही नहीं था कि अद्रिजा रॉय का कोई बॉयफ्रेंड भी है. अब जब फैंस को अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर के बारे में पता चला तो उसको सदमा ही लग गया है. फैंस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विघ्नेश अय्यर कौन हैं?
कौन है राही का असली प्रेम?
सीरियल अनुपमा स्टार अद्रिजा रॉय ने कभी भी जमाने को विघ्नेश के बारे में नहीं बताया है और न ही उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल हो सकी है. बताया जा रहा है कि विघ्नेश अय्यर वैसे तो साउथ इंडियन हैं लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग मुंबई में ही हुई है. इस बारे में बात करते हुए अद्रिजा रॉय ने बताया, बीते साल मई में एक दोस्त की पार्टी में हमारी मुलाकात हुई थी. बातों ही बातों में हमारी दोस्ती हो गई और इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू हो गई. जीन में हम दोनं अपनी पहली डेट पर गए थे. हम दोनों ही बहुत डाउन टू अर्थ हैं. हम दनों को ही इंडस्ट्री से बाहर के इंसान के साथ शादी करनी थी.
TRENDING NOW
अद्रिजा रॉय ने किया खुलासा
अद्रिजा रॉय ने आगे कहा, एक दूसरे से मिलने के बाद हम दोनों की ये खोज खत्म हो गई. उसके पास बहुत से कुत्ते हैं. उसके फार्महाउस पर गाय भी हैं. वो उनका ख्याल रखता है. अब हम सगाई करने वाले हैं. हालांकि अभी हमें शादीकी कोई भी जल्दी नहीं है. विघ्नेश अय्यर के बारे में अद्रिजा रॉय ने सबको बताकर चौंका दिया है. हर कोई अद्रिजा रॉय से छिपी रुस्तम बता रहा है.
