Anupama: शिवरात्रि आते ही भगवान भोलेनाथ के चरणों में पड़ी अनुपमा, घर के कलेश से छूटा पीछा?...

Anupama 9 Rupali Ganguly celebates Maha Shivratri 2026: राजन शाही (Rajan Shahi) के सीरियल अनुपमा (Anupama) स्टार रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के लिए आज का दिन बेहद खास है. रुपाली गांगुली टीवी की उन हसीनाओं में से एक हैं जो कि भोलेनाथ की बड़ी वाली भक्त हैं. कई बार रुपाली गांगुली को महाकाल के चक्कर लगाते हुए देखा जा चुका है. अक्सर रुपाली गांगुली भोलेनाथ के आगे पूजा अर्चना करती दिखती हैं. शिवरात्रि के आते ही रुपाली गांगुली के अंदर का भक्त जाग गया है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. इस बात के सबूत रुपाली गांगुली के लेटेस्ट फोटोज हैं. इन फोटोज में रुपाली गांगुली शिवलिंग के आगे बैठी नजर आ रही हैं. रुपाली गांगुली ने शिवरात्रि आते ही शिवलिंग को चंदन से ढ़क दिया है. इस दौरान रुपाली गांगुली शिवलिंग को अपने गले लगाती दिखीं. तस्वीर में रुपाली गांगुली की खुशी तो जैसे देखते ही बन रही है. फैंस का दिल भी रुपाली गांगुली का ये अंदाज देखकर खुश हो गया है.
हर साल अनुपमा के सेट पर मनती है शिवरात्रि
आपको बता दें कि बीते 5 सालों से रुपाली गांगुली अनुपमा के सेट पर ही शिवरात्रि का त्योहार मनाती हैं. शिवरात्रि आते ही अनुपमा के सेट को फूलों से सजाया जाता है. रुपाली गांगुली को देखकर लग रहा है कि इस बार भी अनुपमा की कहानी में कुछ तो खास होने वाला है. हालांकि अनुपमा में आने वाले इस ट्विस्ट को देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा.
वनराज भी था भोलेनाथ का भक्त
आपको बता दें, अनुपमा के अलावा वनराज भी शिव का बड़ा वाला भक्त हुआ करता था. वनराज शिवरात्रि आते ही बदल जाता था. उस समय वनराज को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे रावण भगवान शिव की पूजा कर रहा है. वनराज की इस पूजा में पूरा शाह परिवार पहुंच जाता था. यही वजह है कि आज भी फैंस अनुपमा में वनराज को मिस करते हैं.
#Anupamaa
Happy Mahashivratri to my Anu and everyone here who's celebrating ??
May Lord Mahadev guide all of us towards success, harmony n spiritual growth ? ✨️ #RupaliGanguly @TheRupali pic.twitter.com/MUfesAfpH1Also Read
— Manisha~Rupali is Precious❤️? (@Rupali_Fan4ever) February 15, 2026
अनुपमा में जमकर हो रहा है ड्रामा
सीरियल अनुपमा में हाल ही में कपिल और कीर्ति ने एंट्री की है. कीर्ति अपने परिवार को बेवकूफ बनाकर कपिल से बदला ले रही है. कीर्ति कभी भी कपिल के साथ शादी नहीं करना चाहती थी. यही वजह है कि कीर्ति ने कपिल की जिंदगी को नर्क बना दिया है. हालांकि इस बार अनुपमा ने कीर्ति की हालत खराब कर दी है। अनुपमा ने सबको बता दिया है कि कीर्ति जो नजर आती है वो है नहीं. कीर्ति का सच जानकर वसुंधरा को भी सदमा लग गया है.
Subscribe Now
Enroll for our free updates