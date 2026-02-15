ENG हिन्दी
Anupama: शिवरात्रि आते ही भगवान भोलेनाथ के चरणों में पड़ी अनुपमा, घर के कलेश से छूटा पीछा?

Anupama 9 Rupali Ganguly celebates Maha Shivratri 2026: सीरियल अनुपमा में इस समय अनुपमा कीर्तु की पोल खोलने में जुटी हुई है. इसी बीच अनुपमा ने शिवरात्रि का त्योहार मनाने की तैयारी कर ली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 15, 2026 12:49 PM IST

Anupama 9 Rupali Ganguly celebates Maha Shivratri 2026: राजन शाही (Rajan Shahi) के सीरियल अनुपमा (Anupama) स्टार रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के लिए आज का दिन बेहद खास है. रुपाली गांगुली टीवी की उन हसीनाओं में से एक हैं जो कि भोलेनाथ की बड़ी वाली भक्त हैं. कई बार रुपाली गांगुली को महाकाल के चक्कर लगाते हुए देखा जा चुका है. अक्सर रुपाली गांगुली भोलेनाथ के आगे पूजा अर्चना करती दिखती हैं. शिवरात्रि के आते ही रुपाली गांगुली के अंदर का भक्त जाग गया है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. इस बात के सबूत रुपाली गांगुली के लेटेस्ट फोटोज हैं. इन फोटोज में रुपाली गांगुली शिवलिंग के आगे बैठी नजर आ रही हैं. रुपाली गांगुली ने शिवरात्रि आते ही शिवलिंग को चंदन से ढ़क दिया है. इस दौरान रुपाली गांगुली शिवलिंग को अपने गले लगाती दिखीं. तस्वीर में रुपाली गांगुली की खुशी तो जैसे देखते ही बन रही है. फैंस का दिल भी रुपाली गांगुली का ये अंदाज देखकर खुश हो गया है.

हर साल अनुपमा के सेट पर मनती है शिवरात्रि

आपको बता दें कि बीते 5 सालों से रुपाली गांगुली अनुपमा के सेट पर ही शिवरात्रि का त्योहार मनाती हैं. शिवरात्रि आते ही अनुपमा के सेट को फूलों से सजाया जाता है. रुपाली गांगुली को देखकर लग रहा है कि इस बार भी अनुपमा की कहानी में कुछ तो खास होने वाला है. हालांकि अनुपमा में आने वाले इस ट्विस्ट को देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा.

वनराज भी था भोलेनाथ का भक्त

आपको बता दें, अनुपमा के अलावा वनराज भी शिव का बड़ा वाला भक्त हुआ करता था. वनराज शिवरात्रि आते ही बदल जाता था. उस समय वनराज को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे रावण भगवान शिव की पूजा कर रहा है. वनराज की इस पूजा में पूरा शाह परिवार पहुंच जाता था. यही वजह है कि आज भी फैंस अनुपमा में वनराज को मिस करते हैं.

अनुपमा में जमकर हो रहा है ड्रामा

सीरियल अनुपमा में हाल ही में कपिल और कीर्ति ने एंट्री की है. कीर्ति अपने परिवार को बेवकूफ बनाकर कपिल से बदला ले रही है. कीर्ति कभी भी कपिल के साथ शादी नहीं करना चाहती थी. यही वजह है कि कीर्ति ने कपिल की जिंदगी को नर्क बना दिया है. हालांकि इस बार अनुपमा ने कीर्ति की हालत खराब कर दी है। अनुपमा ने सबको बता दिया है कि कीर्ति जो नजर आती है वो है नहीं. कीर्ति का सच जानकर वसुंधरा को भी सदमा लग गया है.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
