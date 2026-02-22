'धुरंधर 2' का रिव्यू देने के बाद रुपाली गांगुली ने फिर हिलाई सोशल मीडिया की दुनिया, इस आइटम नंबर पर मटकाई कमरिया

ENG हिन्दी
Anupama aka Rupali Ganguly Dhurandhar Video: सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले ही टीवी की अनुपमा रुपाली गांगुली ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को देखक कर धुरंधरके फैंस खुशी के मारे झूमने लग जाएंगे.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 22, 2026 2:42 PM IST

Anupama aka Rupali Ganguly Dhurandhar Video: राजन शाही (Rajan Shahi) के सीरियल अनुपमा (Anupama) की रेटिंग इस समय गोते लगा रही है. 'नागिन 7' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने अनुपमा की हालत खराब कर रखी है. वहीं रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) अपने आप में मगन हैं. कुछ समय पहले ही रुपाली गांगुली ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की फिल्म धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) का रिव्यू दिया था. इससे पहले रुपाली गांगुली ने धुरंधर के पहले पार्ट की खूब तारीफ की थी. इसी बीच रुपाली गांगुली ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. कुछ समय पहले ही रुपाली गांगुली ने फैंस के साथ एक वीडियो साझा की है. इस वीडियो में रुपाली गांगुली अपनी मां के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. आपको जानर हैरानी होगी कि डांस करने के लिए रुपाली गांगुली ने फिल्म धुरंधर के गाने शरारत को चुना है.

रुपाली गांगुली ने खूब बटोरी है तारीफ

इस वीडियो में रुपाली गांगुली ने अपनी मां के साथ इस गाने पर खूब ठुमके मारे हैं. कभी रुपाली गांगुली ने स्वीमिंग पूल में डांस किया तो कभी ब्रेकफास्ट... रुपाली गांगुली का ये अंदाज देखकर तो उनके फैंस के होश ही उड़ गए हैं. फैंस कह रहे हैं कि धुरंधर के पार्ट में उनको एक गाने पर डांस करही लेना चाहिए. फैंस का माना है कि रुपाली गांगुली भी एक बेहतरी डांसर हैं. अब ये तो होना ही था इस वीडियो में रुपाली गांगुली रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के गाने के हूबहू ओरिजनल डांस स्टेप जो करती नजर आ रही हैं. रुपाली गांगुली को देखकर कोई भी उनका दीवाना बन जाएगा.

वेकेशन पर निकली हुई हैं रुपाली गांगुली

आपको बता दें कि रुपाली गांगुली इस समय वेकेशन पर निकली हुईं हैं. रुपाली गांगुली के कपड़ों से लेकर लोकेशन तक... सब कुछ जरा हटके नजर आ रहा है. वीडियो में रुपाली गांगुली ब्लू कलर की खूबसूरत आउटफिट में नजर आ रही हैं. रुपाली गांगुली को देखकर साफ पता चल रहा है कि उन्होंने वेकेशन की पूरी तैयारी कर रखी है. वैसे भी रुपाली गांगुली सारा टाइम अनुपमा के सेट पर ही निकाल देती हैं. अब तो रुपाली गांगुली अनुपमा के सेट से भी कम वीडियोज शेयर करती हैं. एक समय था जब रुपाली गांगुली अनुपमा की कास्ट के साथ खूब मस्ती किया करती थीं. रोजाना रुपाली गांगुली सेटसे कुछ न कुठ अपडेट फैंस केसाथ साझा करती थीं.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
