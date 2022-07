Anagha Bhosale on termination of Paras Kalnawat from Anupama: टीवी सीरियल 'अनुपमा' (Anupama) के सेट पर इस समय घमासान मचा हुआ है। सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने टीवी एक्टर पारस कलनावत को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये खबर लीक होते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया है। शो की टीम को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पारस कलनावत (Paras Kalnavat) अब अनुपमा का हिस्सा नहीं रहे। हाल ही में सुधांशु पांडे ने मेकर्स के इस फैसले पर नाराजगी जताई थी। इतना ही नहीं सुधांशु पांडे ने इस बात की तरफ भी इशारा किया था कि जल्द ही वो भी अनुपमा का साथ छोड़ सकते हैं। इसी बीच टीवी की दुनिया को अलविदा कह चुकी अदाकारा अनघा भोसले ने पारस कलनावत को लेकर बड़ा यान दिया है। Also Read - समर के बाद 'अनुपमा' से कटेगा अब अनुज का पत्ता? राजन शाही का नाम लेकर गौरव खन्ना ने बताया सच

अनघा भोसले ने सीरियल अनुपमा में पारस कलनावत की ऑन स्क्रीन गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया था। कुछ समय पहले ही अनघा भोसले ने ये शो छोड़ा है। पारस कलनावत के बारे में बात करते हुए अनघा भोसले ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'मैं पारस कलनावत की बात से सहमत हूं। मेरे जाने के बाद पारस कलनावत के किरदार को छोटा कर दिया गया था। सीरियल अनुपमा में पहले मेरी और समर की लव स्टोरी दिखाई जा रही थी। ट्रैक के दौरान अगर कोई एक सितारा चला जाता है तो इस बात का असर दूसरे पर पड़ता ही है।'

पारस कलनावत से बात नहीं करतीं अनघा भोसले

आगे अनघा भोसले ने कहा, 'पारस कलनावत सुधांशु पांडे और रुपाली गांगुली हर कोई मेरा अच्छा दोस्त है। सुधांशु पाडे मेरे पिता की तरह हैं। वो भी मेरी तरह काफी धार्मिक हैं। हालांकि मेरी पारस कलनावत से खास बातचीत नहीं है। मैं ये नहीं बता सकती कि पारस कलनावत के साथ आखिर हुआ क्या है।'

मेकर्स पर आरोप लगा चुके हैं पारस कलनावत

गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही पारस कलनावत ने सीरियल अनुपमा के मेकर्स पर तंज कसा था। अपने एक इंटरव्यू में पारस कलनावत ने दावा किया था कि 16 पन्नों की स्क्रिप्ट में मेरा एक भी डायलॉग नहीं होता था। मैं केवल खड़े रहने के लिए सेट पर जाता था। सीरियल अनुपमा में मेरे करने के लिए कुछ खास नहीं था। यही वजह है जो मैं सीरियल अनुपमा की जगह झलक दिखला जा 10 को चुना।