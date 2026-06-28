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Anupama: अनुपमा के घर क बहू बनी रजनी की बेटी, सेट से सामने आई पहली तस्वीर

Anupama Ansh Prerna First Wedding Photo: सीरियल अनुपमा की कहानी में अंश और प्रेरणा की शादी का जश्न मनाया जा रहा है. इसी बीच दोनों की शादी की पहली तस्वीर सामने आ गई है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 28, 2026 2:31 PM IST
Anupama: अनुपमा के घर क बहू बनी रजनी की बेटी, सेट से सामने आई पहली तस्वीर

Anupama: अनुपमा के घर क बहू बनी रजनी की बेटी, सेट से सामने आई पहली तस्वीर

Anupama Ansh Prerna First Wedding Photo: एक समय था जब अनुपमा और रजनी का बड़ा प्यारा रिश्ता था. हालांकि रजनी ने अनुपमा की शराफत का गलत इस्तेमाल किया. यही वजह है जो अनुपमा ने खुद को बचाने के चक्कर में रजनी को पूरी तरह से तबाह कर दिया. उस समय रजनी ने नहीं सोचा होगा कि अनुपमा उसकी समधन बनने वाली है. अब ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में अंश और प्रेरणा की शादी का ट्रैक चल रहा है. शाह और कोठारी परिवार के लोग लगातार अंश और प्रेरणा की शादी की रस्मों को निभा रहे हैं. ऐसे में अनुपमा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है. अनुपमा भी अंश और प्रेरणा की शादी में अपने अरमान पूरे कर रही है. इसी बीच अंश और प्रेरणा की शादी की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. इस तस्वीर में अंश और प्रेरणा शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं.

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सामने आई अंश और प्रेरणा की शादी की पहली तस्वीर

तस्वीर में अंश और प्रेरणा के चेहरे की खुशी तो बस देखते ही बन रही है. तस्वीर में अंश व्हाइट गोल्डन कलर की शेरवानी में और प्रेरणा गोल्डन कलर के लहंगे में पोज दे रही हैं. अंश और प्रेरणा की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. यही वजह है जो इस समय अंश और प्रेरणा की ये तस्वीर वायरल हो गई है. फैंस का कहना है कि अंश और प्रेरणा की शादी के बाद अब रुपाली गांगुली के शो में तगड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, इस शादी के होने के बाद गौतम के सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा.

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अनुपमा में शुरू होने वाली है एक नई जंग

अंश और प्रेरणा की शादी होते ही अनुपमा एक नई मुसीबत में फंसने वाली है. वैसे भी अनुपमा के ऊपर कोई मुसीबत न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता. हाल ही में सीरियल अनुपमा का एक प्रोमो शेयर किया गया था. इस प्रोमो की मानें तो जल्द ही अनुपमा एक फूड कॉन्पिटिशन में हिस्सा लेने वाली है. यहां पर राही और प्रेम अनुपमा के लिए सिरदर्द बनने वाले हैं. ऐसा होते ही दिग्विजय अनुपमा के सपोर्ट में उतर आएगा. दिग्विजय अनुपमा को बताएगा कि हार न मानने वालों की ही जीत होती है. जिसके बाद अनुपमा दिग्विजय की मदद से प्रेम और राही को सबक सिखाने वाली है. अनुपमा ही इस फूड कॉम्पिटिशन को जीतने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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