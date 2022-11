Anupama: टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर 'अनुपमा' में इन दिनों लगातार ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे हैं। शो में जहां हाल ही में अनुपमा (Anupama) ने अपनी बिगड़ैल बेटी को घर से निकाला है तो वहीं पाखी ने भी ठान लिया है कि वह अपनी मां की खुशियां बर्बाद करके रहेगी। इन सबसे इतर, मेकर्स ने भी अनुपमा को टीआरपी में फिर से नंबर वन लाने के लिए नया दांव खेला है। रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) स्टारर 'अनुपमा' के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया था कि अनुपमा को किसी अनहोनी का इशारा मिलेगा। घर से निकलते वक्त जहां उसे'स्टॉप' का साइन नजर आता है तो वहीं मंदिर में रखी ज्योति भी अनुपमा को किसी अनहोनी का इशारा करती है। वहीं हाल ही में अुपमा की शूटिंग से जुड़ी एक फोटो जमकर वायरल हो रही है जिसके जरिए यह पता चलता है कि अनुपमा और अनुज बड़े हादसे का शिकार होने वाले हैं। Also Read - Today TV News 18 November 2022: बर्थडे पार्टी में नेहा भसीन ने खूब लचकाई कमरिया, अपनी ननद को मिस कर रही है अनुपमा

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) स्टारर 'अनुपमा' (Anupama) की शूटिंग से जुड़ी फोटो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। फोटो में अनुज और अनुपमा सड़क पर पड़े नजर आए और उनके सिर में चोट लगी हुई थी। इस फोटो को लेकर माना जा रहा है कि जैसे ही दोनों छोटी अनु को कैंप में छोड़कर वहां से निकलते हैं, उस रास्ते में ही दोनों के साथ हादसा होता है। अनुपमा की शूटिंग से जुड़ी यह फोटो फैनपेज ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। वायरल फोटो को लेकर फैंस भी अलग-अलग तरह की अटकलें लगा रहे हैं। Also Read - 'गुम है किसी के प्यार में' की सई को पछाड़कर सबकी चहेती बनी TV की ये बहू, इन किरदारों पर भी जमकर बरसता है प्यार

AB will save #MaAn

Bcoz when CA click pic it is spoiled but when AB clicked a pic it get good pic n all knows that bb n ab will never leave kh nahi to drama kese hoga ln difficulty only family will help

Way 2 stop bb ab at kh #Anupamaa #AnujKapadia #RupaliGanguly #GauravKhanna pic.twitter.com/w0SaLEaVGJ

— it's me sejj (@Shlokmag) November 18, 2022