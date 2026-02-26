Anupama Video: ख्याति की पीठ पीछे पराग कोठारी के साथ अनुपमा ने लड़ाया इश्क, देख राही का खौल उठेगा खून

Anupama Video: टीवी सीरियल अनुपमा टीआरपी में कमाल दिखा रहा है. नागिन 7 से इस सीरियल को टक्कर जरूर मिली है लेकिन मेकर्स अपने ट्विस्ट एंड टर्न से इस शो को नंबर एक की गद्दी पर लेकर ही आ जाते हैं. शो में अनुपमा इन दिनों अपने बापू जी के दोस्त के परिवार की परेशानी ठीक करने में लगी है और पराग कोठारी हीरो के फ्रॉड में फंस गया है. शो में पराग कोठारी और अनुपमा समधी है लेकिन अगर मेकर्स इन दोनों का लव एंगल दिखा दे तो कैसा होगा? सेट से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पराग अनुपमा के साथ जबरदस्त अंदाज में फ्लर्ट कर रहा है.
रुपाली गांगुली ने राहिल आजम संग की मस्ती
सीरियल अनुपमा (Anupama) के सेट से रुपाली गांगुली ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो में रुपाली गांगुली के साथ पराग कोठारी का किरदार निभाने वाले एक्टर राहिल आजम नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में खड़ूस पराग यानी राहिल आजम का अलग ही अंदाज है. शो में पराग के रोल में राहिल काफी गुस्से वाले हैं और अनुपमा के साथ उनकी कम ही बनती हैं लेकिन इस वीडियो में नजारा अलग ही है. राहिल आजम इस वीडियो में रुपाली गांगुली के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि रुपाली एक सोफे पर बैठी हुई है और तभी राहिल उनके पास आकर एक्ट्रेस के बालों के साथ खेलने लग जाते हैं और रुपाली अजीब से रिएक्शन देती हैं. राहिल रुपाली के साथ खुलकर फ्लर्ट करते हैं और इस पर रुपाली अपनी हंसी नहीं रोक पातीं.
फैंस को पसंद आई राहिल आजम और रुपाली गांगुली का वीडियो
सोशल मीडिया पर रुपाली गांगुली और राहिल आजम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस फनी वीडियो के साथ रुपाली गांगुली ने कैप्शन में अनुपमा और पराग कोठारी लिखा है. दोनों के इस वीडियो पर फैंस जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कई फैंस ने इस वीडियो पर हंसने वाले इमोजी भेजे हैं.
अनुपमा में क्या चल रहा है?
बता दें कि इन दिनों कोठारी निवासी में माही और गौतम की वजह से काफी सारे तमाशे हो रहे हैं. माही और गौतम आस्तीन का सांप बनकर कोठारी परिवार को बर्बाद करने में लगे हैं और इसके लिए सबसे बड़ी चाल वो चल चुके हैं. गौतम पराग कोठारी के वो हीरे गायब कर देता है, जिसे वो एग्जीबिशन में बेचता है और इसी वजह से एक कपल आकर कोठारी निवास में हंगामा करता है और पराग को सच बताता है. अब राही असली दोषी को तलाश करने में लगी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates