Anupama: राही के सपोर्ट में उतरीं अनुपमा, सरेआम प्रेम को दी आखिरी वॉर्निंग, कह दी ये बड़ी बात

Anupama: अनुपमा शो में नया धमाका होने वाला है. कैफे में अनुपमा को देखकर प्रेम भड़क गया और राही पर गुस्सा निकालने लगा. बात इतनी बढ़ गई कि अनुपमा ने जलती मोमबत्ती पर हाथ रखकर प्रेम को सुधरने की आखिरी वॉर्निंग दे डाली है.

अनुपमा ने प्रेम को दी वॉर्निंग

अनुपमा सीरियल में इस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. प्रेम ने तो दुश्मनी और नफरत की सारी हदें ही पार कर दी हैं. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रेम अचानक अपने कैफे में एंट्री मारता है और वहां अनुपमा और राही को एक साथ देख लेता है. दरअसल, राही बेचारी अकेली मुश्किलों से जूझ रही थी. ऐसे में अनुपमा की पूरी टीम से रहा नहीं गया और सब उसकी मदद के लिए पहुंच गए. राही अपने परिवार को साथ देखकर हैरान भी थी और खुश भी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर प्रेम के गुस्से का डर सता रहा था.

प्रेम ने पार की सभी हदें

प्रेम कैफे में कदम रखते ही आगबबूला हो गया. उसने पहले ही अनुपमा को कैफे में आने से मना किया था, इसलिए उसे देखते ही उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने सारा गुस्सा बेचारी राही पर निकाल दिया. हद तो तब हो गई जब प्रेम ने जबरदस्ती राही का हाथ अपने सिर पर रखा और कसम खाने को कहा कि क्या उसने अनुपमा को यहां बुलाया है? राही ने साफ मना किया, लेकिन शक की पट्टी बांधे प्रेम को उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ. रही-सही कसर वसुंधरा ने पूरी कर दी, जिसने बहती गंगा में हाथ धोते हुए राही को धोखेबाज और कुलक्षणी बहू तक कह डाला.

अनुपमा ने दी आखिरी वॉर्निंग

जब प्रेम अनुपमा के बारे में उल्टा-सीधा बोलने लगा, तो राही से रहा नहीं गया और उसने स्टैंड लिया. लेकिन जब बात उनके रिश्ते के टूटने और अलग होने पर आई, तो राही डर के मारे चुप हो गई. लेकिन अनुपमा कहां चुप बैठने वाली थी. उसने सीधे प्रेम को ललकारा और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अपनी पत्नी राही से तमीज से बात करे. लेकिन प्रेम ने सुधरने के बजाय अनुपमा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. उसने ड्रामेबाजी करते हुए अनुपमा को देवी कहा और ताना मारते हुए उसकी आरती उतारने लगा.

इसके बाद अनुपमा ने जलती हुई मोमबत्ती पर अपना हाथ रख दिया. उसने साफ कर दिया कि वो अपनी मर्जी से आई थी, राही ने उसे नहीं बुलाया था. साथ ही उसने खुली चुनौती दी कि जब भी उसकी बेटी राही को जरूरत होगी, वो मदद के लिए हमेशा खड़ी रहेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.