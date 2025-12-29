Exclusive: Anupama का कपूर खानदार से है गहरा नाता, बचपन की तस्वीर देख Rupali Ganguly ने शेयर किया ये दिलचस्प किस्सा

Rupali Ganguly Exclusive: टीवी की दुनिया की पॉपुलर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह 'अनुपमा' के बचपन से जुड़ी एक तस्वीर है, जिसमें दिग्गज एक्टर शशि कपूर नजर आ रहे हैं.

Rupali Ganguly Exclusive: टीवी की दुनिया की सबसे चहेती एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, जिन्हें आज घर-घर में 'अनुपमा' के नाम से जाना जाता है, उनकी एक्टिंग से नाता नया नहीं है. वह एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, और उनका बचपन दिग्गज सितारों के बीच बीता है. हाल ही में 'बॉलीवुडलाइफ' के साथ खास बातचीत में रूपाली गांगुली ने अपनी एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसे देख न केवल उनकी आंखें चमक उठीं, बल्कि वह पुरानी यादों के समंदर में डूब गईं.

शशि कपूर की गोद में दिखी नन्ही सी बच्ची है कौन?

इंटरव्यू के दौरान रूपाली गांगुली को एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखाई गई, जिसमें बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर्स में शुमार शशि कपूर की गोद में एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है. वह बच्ची कोई और नहीं, बल्कि खुद रूपाली गांगुली हैं. तस्वीर देखते ही रूपाली के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई. उन्होंने बताया, 'यह तस्वीर फिल्म 'नीयत' के सेट की है. शशि जी ने मेरे पिता (दिग्गज निर्देशक अनिल गांगुली) के साथ 'तृष्णा' और 'नीयत' जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया है. मैं बहुत छोटी थी, लेकिन वह दौर आज भी मेरे जेहन में ताजा है.'



सेट पर शशि जी का 'स्वैग' और पिता की घबराहट

रूपाली ने बचपन का एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए बताया कि वह फिल्म के सेट पर ही बड़ी हुई हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे याद है कि शशि जी का शेड्यूल बहुत बिजी रहता था. वह एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग करते थे. जब वह आने वाले होते थे, तो मेरे पापा (अनिल गांगुली) थोड़े परेशान हो जाते थे, और यूनिट से कहते थे, शशि जी आ रहे हैं, यह काम जल्दी खत्म करो, वह शॉट जल्दी रेडी करो.

आखिरी मुलाकात पर रूपाली गांगुली ने कही ये बात

रूपाली ने आगे बताया कि वह शशि कपूर को देखकर हमेशा फेसिनेटेड (fascinated) हो जाती थीं. उन्होंने कहा कि, शशि जी सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर नहीं थे, बल्कि बेहद गुड लुकिंग पर्सनैलिटी थे. रूपाली ने शशि कपूर के साथ अपनी आखिरी मुलाकातों का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी लास्ट मुलाकात तब हुई थी, जब उनके पिता का ईलाज कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा था, उन्होंने बताया कि तब शशि कपूर जी भी वहां डायलिसिस करवाने आते थे.

रूपाली ने बताया कि कितना सम्मान था शशि जी के लिए

रूपाली गांगुली ने बताया उस बीच जब भी उनसे मुलाकात होती थी, तो मैं हमेशा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती थी. और बीमार होने के बाद भी वो हमेशा मुस्कुराते हुए, मुझे आशीर्वाद और मेरे पापा के लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं भेजते थे. बहरहाल, रूपाली गांगुली के लिए यह केवल एक तस्वीर नहीं, बल्कि उनके खूबसूरत अतीत का एक हिस्सा है.

