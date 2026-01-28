Anupama स्टार Gaurav Khanna और उनकी पत्नी Akansha Chamola के बीच शुरू हुई खटपट? जानिए क्यों मची है हायतौबा

Akansha Chamola hinting at Trouble with Gaurav Khanna: सोशल मीडिया पर बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चामोला ने एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में आकांक्षा चामोला ने कुछ ऐसा लिख दिया है जिसकी वजह से उनके फैंस के बीच हंगामा मच गया है.

गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के फिनाले के बाद से ही सुर्खियों में बने हुए हैं. बिग बॉस 19 के बाद से ही गौरव खन्ना अक्सर पार्टी करते नजर आ जाते हैं, इन पार्टीज में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चामोला (Akansha Chamola) अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं. कई बार अपने अंदाज की वजह से गौरव खन्ना की पत्नी लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं. हाल ही में जमकर डांस करने की वजह से लोगों ने आकांक्षा चामोला को खूब ट्रोल किया था. हालांकि गौरव खन्ना सफाई दे चुके हैं कि उनकी पत्नी एक एक्सट्रोवर्ट है जो कि अपने हिसाब से जिंदगी जीना पसंद करती हैं. इसी बीच कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से गौरव खन्ना की पत्नी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं. कुछ समय पहले ही गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चामोला ने एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट के सामने आते ही दावा किया जाने लगा है कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. आकांक्षा चामोला ने अपनी पोस्ट में लिखा, जिस रिश्ते में केवल जरुरत की बात की जाए वहां दिल को हमेशा कुर्बान कर दिया जाता है.

सोशल मीडिया पर ट्रोल हुईं आकांक्षा चामोला

आकांक्षा चामोला की ये पोस्ट सामने आने के बाद फैंस के कान खड़े हो गए हैं. फैंस पूछ रहे हैं कि क्या आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. वहीं कुछ फैंस का दावा है कि आकांक्षा चामोला इस पोस्ट में अपनी आगामी प्रोजेक्ट की तरफ हिंट दे रही हैं. कुल मिलाकर देखें तो एक पोस्ट की वजह से लोगों ने आकांक्षा चामोला को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. कुछ लोग ये तक बोल रहे हैं कि बेमतलब की लाइमलाइट बटोरने के लिए आकांक्षा चामोला ने अपनी ये पोस्ट शेयर की है.

आकांक्षा चामोला से ये बोल रहे हैं फैंस

आकांक्षा चामोला की इस पोस्ट को देखकर उनके फैंस घबरा रहे हैं. फैंस का कहना है कि आकांक्षा चामोला को गौरव खन्ना से लड़ना नहीं चाहिए. आकांक्षा चामोला को समझना चाहिए कि उनको गौरव खन्ना जैसा पति कहीं नहीं मिलने वाला. अब ये तो हर कोई जानता है कि बिग बॉस के घर में कैसे गौरव खन्ना ने आकांक्षा चामोला के नाम का जाप किया था. गौरव खन्ना ने दावा कर दिया था कि वो आकांक्षा चामोला की मर्जी के बिना पिता नहीं बनने वाले. गौरव ने ऐलान किया था कि आकांक्षा चामोला से वो कितना प्यार करते हैं.

