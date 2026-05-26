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Anupamaa: दिग्विजय के प्यार में अनुपमा को आई अनुज की याद, क्या एक होने से पहले ही टूट जाएगा इन दोनों का रिश्ता?

Anupamaa: 'अनुपमा' में एक बार फिर प्यार और नफरत का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होने वाला है. दिग्विजय और अनुपमा के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर लीला ने तांडव शुरू कर दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 26, 2026 8:42 AM IST
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दिग्विजय के प्यार में अनुपमा

स्टार प्लस का मशहूर सीरियल 'अनुपमा' जब शुरू हुआ था, तब इसे महिला सशक्तिकरण के लिए जाना जा रहा था. लेकिन समय के साथ यह शो पूरी तरह से अनुपमा के इर्द-गिर्द सिमट कर रह गया है. आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक बार फिर ऐसा ही तगड़ा ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जिसे देख सबके होश उड़ जाएंगे.

अंश के गले लगी प्रेरणा

'अनुपमा' में हमने देखा कि प्रेरणा का दिल पूरी तरह टूट जाता है. वह प्रेम के पास जाती है और साफ शब्दों में कहती है कि उसने उस पर शक करके उनका सालों पुराना भरोसा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है. रोती हुई प्रेरणा वहां से भागती है और रास्ते में अचानक उसकी टक्कर अंश से हो जाती है. प्रेरणा को इस कदर बदहवास और रोते हुए देखकर अंश पूरी तरह चौंक जाता है. इस बीच, अनुपमा इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसकी पीठ पीछे प्रेम और उसकी पत्नी दूसरों की जिंदगी नर्क बनाने में तुले हुए हैं.

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लीला का नया तांडव

अनुपमा हमेशा की तरह अपने दयालु स्वभाव के चलते प्रेरणा को ढाढस बंधाती है. वह प्रेरणा से कहती है कि जब तक वह जिंदा है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है. अनुपमा उसे अपने घर में पनाह देने और उसका पूरा सपोर्ट करने का वादा करती है. लेकिन तभी कहानी की असली विलेन यानी लीला (बा) बीच में कूद पड़ती हैं. लीला साफ-साफ कह देती हैं कि वह किसी भी कीमत पर प्रेरणा को इस घर में पैर नहीं रखने देंगी. वह गुस्से में अनुपमा को धमकी देती हैं कि अगर उसने ज्यादा वकालत की, तो वह उन सबको एक साथ घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी.

दिग्विजय का बदला रुख

आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को सबसे बड़ा ट्विस्ट अनुपमा और दिग्विजय के रिश्ते में देखने को मिलेगा. एक सीन में अनुपमा का पैर अचानक फिसल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे गिरे, दिग्विजय दौड़कर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है. इसी मोड़ से दोनों के दिलों में दबे जज्बात जागने लगते हैं. दिग्विजय अब अनुपमा को सिर्फ एक दोस्त की नजर से नहीं देख पाता और उसके मन में प्यार पनपने लगता है.

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लेकिन इन दोनों की यह नजदीकी लीला की आंखों में खटकने लगती है और वह घर में नया महाभारत शुरू कर देती हैं. ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता है, दिग्विजय की बाहों में होने के बावजूद अनुपमा को अचानक उसमें अपने पहले पति अनुज कपाड़िया का चेहरा दिखाई देने लगता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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