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मुंबई में घुसते ही लुटपिटकर बैठ गई थी ये एक्ट्रेस, पहले लुटा सामान फिर हुई ठगी की शिकार Exclusive

Actress Reveals Early Career Struggles: आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मुंबई में आने के बाद बहुत परेशान हुई थी. लोगों ने इस एक्ट्रेस का खूब जीना हराम किया था. आज भी ये एक्ट्रेस ये बात भुला नहीं पाई है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 7, 2026 9:30 AM IST
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मुंबई में घुसते ही लुटपिटकर बैठ गई थी ये एक्ट्रेस, पहले लुटा सामान फिर हुई ठगी की शिकार Exclusive

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) के सीरियल अनुपमा (Anupama) ने इस समय टीआरपी में धमाल मचा रखा है. शो में नजर आ रहे सारे सितारे फैंस की पहली पसंद बन चुके हैं. हालांकि इस शो की एक एक्ट्रेस ऐसी भी है जो कि मुंबई आते ही बुरी तरह से फंस गई थी. जैसे ही इस एक्ट्रेस ने मुंबई में कदम रखा वैसे ही उसके साथ हादसे होने लगे. यहा हम बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा स्टार इशिता दीक्षित की जो कि शो में परी का किरदार निभा रही हैं. अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए इशिता दीक्षित ने कहा, सच कहूं तो मोटा होना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती था, जब मैं इंदौर से मुंबई आई थी, तो मुझे पता नहीं था कि मेरा क्या होगा. मुझे प्रोजेक्ट मिलेंगे या फिर नहीं... मुंबई में घर तलाशना आसान नहीं था. हम चार लोग एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहते थे. मुंबई में कदम रखते ही मेरे साथ हादसा हुआ था. मेरा सारा सामान चोरी हो गया. मैंने अपने पैसे खो दिए थे. मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था.

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अनुपमा की पोती को किसने लिया लूट

अपने शुरुआती दिनों के बारे में बात करते हुए रुपाली गांगुली की कोस्टार ने बताया, जब मैं मुंबई में फ्लैट ढूंढ रही थी, तो उस दौरान एक लड़की ने मुझसे 80,000 रुपये लूट लिए. इस हादसे के बाद मैं इंदौर वापस जाने के लिए तैयारी करने लगी थी. हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया. घबराने की जगह मैंने चुप्पी साध ली. ये बात मैंने अपने परिवार को नहीं बताई. मेरे परिवार को लगता था कि मैं बहुत भोली हूं और लोग मेरा फायदा उठा सकते हैं. समय के साथ मेरे हालात ठीक हुए. हालांकि फिर मैंने भी खुद को बदल लिया. शुरुआत बहुत मुश्किल थी. हालांकि मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे कुछ अच्छे लोग मिले.

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इशिता दीक्षित को मिली है ये सीख

इशिता दीक्षित ने आगे खुलासा किया, बाद में मैंने अपने परिवार को बताया. तब मेरे माता-पिता ने भी मुझे सपोर्ट किया. मुड़कर देखती हूं तो समझ आता है कि मैं कितना बदल चुकी हूं. पहले मुझे दुनिया की समझ नहीं थी. आज मैं बहुत मजबूत महसूस करती हूं. मुझे पता है कि जिंदगी से आखिर क्या चाहिए. मेरे सपने बहुत बड़े हैं. सफलता किसी को एक दिन में नहीं मिलती. हर एक की अपनी कहानी होती है. समय के साथ आप अपने सफर को और अच्छे से समझने लग जाते हैं. इशिता दीक्षित ने साफ कर दिया है कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो वो अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करने वाली हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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