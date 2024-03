Anupama Twitter Reaction: टीवी सीरियल अनुपमा में जल्द ही धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। शो में अनुपमा और वनराज मिलकर तोषू को सुधारने में लगे हुए हैं। वनराज अमेरिका में तोषू को खूब फटकार लगाता है, अनुपमा भी अपने बेटे को सही रास्ते में लगाने की कोशिश कर रही है। इन सबके बीच शो में तोषू बड़ा कांड करने वाला है। प्रोमो से फैंस जान चुके हैं कि सीरियल में जल्द ही तोषू अनुज कपाड़िया के इवेंट में चोरी करेगा और इसका सारा इल्जाम अनुपमा पर लगा देगा। ये पूरा सीन अपकमिंग एपिसोड में आने वाला है। तोषू हार चुराकर अनुपमा के बैग में डाल देगा। इस पूरे सीन पर लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, जो हैरानी वाले हैं। कुछ लोग तोषू का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ अनुपमा के लिए तरस खा रहे हैं। Also Read - Jhalak Dikhhla Jaa 11: डांस रियलिटी शो करके पछताईं मनीषा रानी? ट्रॉफी जीतने के बाद बोलीं- 'अब कभी नहीं करूंगी'

दरअसल, अनुपमा (Anupama) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि सीरियल में तोषू अनुपमा के बैग में हार छुपा देगा और फिर सिक्योरिटी चैकिंग में वो हार पुलिस के हाथ लग जाएगा। इसके बाद पुलिस बिना किसी सवाल जवाब के अनुपमा को जेल में बंद कर देगी। इतना सब होने के बाद भी तोषू अपनी मुंह नहीं खोलेगा। तोषू ये सब अपनी बेटी परी की जान उन गुंडों से बचाने के लिए करता है, जिससे उसने पैसे लिए थे। इस पूरे सीन पर ट्विटर यूजर मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'यह कैसा स्कूल है जहां परी जाती है कि कोई भी आकर बच्चे को ले जा सकता है? अब तोषू वह पिता है जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपराध किया। कोई भी 'पिता' करेगा। इसलिए वह निर्दोष है।' इसी तरह एक यूजर ने लिखा, 'अनुप तोषू पर विश्वास करके पूरी तरह गलत नहीं है।' कुछ लोग अनुपमा का सपोर्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि वो ये सब डिसर्व नहीं करती है।

There up bringing, their fears,their trauma. AK thought Mukku wont be happy with the person she loved & took a decision to marry Mukku of his choice. That turned into the biggest nightmare. Was his intention wrong? NO Aftr knowing intentions of+ #Anupamaa #AnujKapadia #MAan

Chalo accepted that T was in panic whn he knw dt P was kidnapped fr money. Bt instead of asking fr help frm his fthr(He definitely would've ,if he knew),he chose 2 steal necklace. He didn't once feel bad fr #Anupamaa whn she was arrested. At least then,he could've spoken truth. pic.twitter.com/dohReg7EEd

#Anupamaa going to jail bcoz of ur idols buffoonery n Ts theft isn't her karma shell be out soon bcoz she's innocent. Karma wo hota hai jo uske baad Toshu ko milega ??? Braincells are all damaged inside ur skull I'm sure ?

What kind of school is this where Pari goes that any1 can come & take the child??

Now Toshu-The Pita who did crime to save his daughter. Any 'Pita' would do. So he is innocent & deserves sympathy.

Would we get to hear this? ? #Anupamaa

Ps. A tight slap to that lady in red? pic.twitter.com/t0ArGVVWiz

