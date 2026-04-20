ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Anupama Maha Twist: प्रेम का असली चेहरा आएगा सामने, अनुपमा की जिंदगी में मचेगा कोहराम...

Anupama Maha Twist: प्रेम का असली चेहरा आएगा सामने, अनुपमा की जिंदगी में मचेगा कोहराम

अनुपमा के नए एपिसोड में 3 महा-ट्विस्ट आने वाले हैं, जो पूरी कहानी को पलट कर रख देंगे. जहां प्रेम का असली रंग अनुपमा के सामने आएगा, वहीं उसकी बिगड़ती सेहत एक नए संकट का संकेत दे रही है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 20, 2026 11:17 AM IST

Anupama Maha Twist: प्रेम का असली चेहरा आएगा सामने, अनुपमा की जिंदगी में मचेगा कोहराम
अनुपमा में आएगा नया ट्विस्ट

टीवी सीरियल 'अनुपमा' की कहानी इस समय एक ऐसे जगह पर खड़ी है, जहां खुशियों से ज्यादा तूफानों आने वाले हैं. एक तरफ अनुपमा अपने बिखरते परिवार और आर्थिक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर सावी के नए बिजनेस पर भी संकट के बादल घिरते नजर आ रहा है. आने वाले एपिसोड्स में तीन ऐसे महा-ट्विस्ट आने वाले हैं, जो शो की पूरी कहानी को बदल कर रख देंगे.

प्रेम का असली अवतार आएगा सामने

शो में अब तक प्रेम को एक अच्छे और अनुपमा को प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है. लेकिन हाल ही में उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि प्रेम का असली चेहरा कुछ और ही है. प्रेम अब न केवल अनुपमा की बातों का विरोध कर रहा है, बल्कि राही पर भी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहा है. आने वाले समय में प्रेम का किरदार पूरी तरह नेगेटिव हो सकता है. चर्चा है कि प्रेम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनुपमा के दुश्मनों से हाथ मिला लेगा. अनुपमा ने जिस तरह से प्रेम को हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार दिया, उसके लिए यह धोखा सहना आसान नहीं होगा.

Also Read
Anupama Spoiler: अनुपमा को लात मारकर घर से बाहर करेगा दिग्विजय, अब कौन बनेगा सहारा?

अनुपमा की लगातार बिगड़ती तबीयत

अनुपमा हमेशा दूसरों के दुखों को दूर करने में लगी रहती है, लेकिन इस बार वह खुद एक बड़े संकट की ओर बढ़ती जा रही है. हाल के सीन में उसे बार-बार चक्कर आते और कमजोरी महसूस करते हुए देखा गया है. ऐसा बताया जा रहै है कि अनुपमा किसी गंभीर और जानलेवा बीमारी की चपेट में है. अगर यह सच साबित होता है, तो अनुपमा के लिए अपनी गिरती सेहत और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी मुश्किल होगी. क्या इस कठिन घड़ी में शाह और कोठारी परिवार उसके साथ खड़ा होगा, या उसे एक बार फिर अकेले ही यह जंग लड़नी पड़ेगी?

Also Read
Anupama Spoiler: अक्षय तृतीया पर मातम मनाएगी अनुपमा, एक बेवकूफी के चलते कैफे पर लगेगा ताला

सावी के कैफे पर धमाका

सावी ने बहुत अरमानों के साथ अपना कैफे शुरू किया था, लेकिन यह कामयाबी शायद उसके दुश्मनों को रास नहीं आ रही है. आने वाले ट्विस्ट में दिखाया जाएगा कि कुछ सरकारी अधिकारी अचानक आकर सावी के कैफे को सील कर देते हैं. इस पूरी साजिश के पीछे दिग्विजय के परिवार का हाथ होने की आशंका है. इसी बीच रणविजय की धमाकेदार एंट्री कहानी में नया मोड़ ला देगी. रणविजय का आना सावी की मुश्किलों को बढ़ाएगा या वह उसकी मदद करेगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा.

परिवार पर छाया संकट

इन सब के बीच शाह हाउस की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. कोठारी हाउस में भी रिश्तों का तनाव चरम पर है. अनुपमा के लिए यह समय किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां उसे अपने हेल्थ, सावी के करियर और प्रेम के धोखे का एक साथ सामना करना है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
Anupama Spoiler: अनुपमा की जिंदगी में होगी एक और मर्द की एंट्री, घर में मचेगा कोहराम

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Anupama Anupama Maha Twists