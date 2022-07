टीवी के सुपरहिट शो अनुपमा (Anupama) से पारस कलनावत को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पारस इस शो में अनुपमा और वनराज शाह के छोटे बेटे समर शाह का रोल अदा कर रहे थे। रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और सुधांशु पांडे शो के दर्शकों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। खबर के सामने आते ही पारस कलनावत (Paras Kalnawat) के फैंस के बीच नाराजगी देखी जा रही है। सभी लोग सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देने में जुटे हुए हैं। पारस कलनावत के फैंस ट्विटर पर अनुपमा के मेकर्स के प्रति अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। साथ ही कई लोग अनुपमा में पारस की वापसी की भी मांग करने लगे हैं। Also Read - Anupama के इन 7 किरदारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं मेकर्स, जल्द भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम?

पारस कलनावत की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर वह देखते ही देखते ट्रेंड करने लगे हैं। फैंस पारस को अनुपमा से निकालने वाले फैसले से बेहद ही नाराज दिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'आप इस स्टुपिड शो से बेहतर डिजर्व करते हैं। आप बहुत ही अच्छे इंसान है और आप हमें हर दिन इंस्पायर करते हैं। आपके फैंस हमेशा आपके साथ हैं।' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'अब हम समर और अनुज को काफी मिस करेंगे। दोनों की बॉन्डिंग कमाल की थी।' Also Read - Anupama: फैंस के बीच हलचल मचते ही पारस कलनावत ने शेयर किया वीडियो, कहा- 'जहां भी जाऊंगा...'

#ParasKalnawat U are the cutest Bakuda of #Anupamaa show....?❤ I will miss ur onscreen presence in show with #MaAn soooo much...❤?❤? I wish u all the best for your JDJ10 & future projects ???? #AnujKapadia https://t.co/ucjr4NHK0L

#ParasKalnawat

You deserve much more better than this stupid show ??

and I’ve seen the kind of spirit you have your just commendable you inspire me everyday♥️♾♥️

YOUR FANS ARE THEIR FOR YOU ALWAYS @paras_kalnawat @parasxgrace @adoringparasx

— paras_addiction? (@ParasCanada) July 26, 2022