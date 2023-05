Aman Maheshwari Ready To Enter In Anupama: रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर 'अनुपमा' इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। अपनी उथल-पुथल के बाद भी 'अनुपमा' ने टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर जगह बना ली है। 'अनुपमा' में अनुपमा और अनुज के मिलन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेकर्स दोनों के बीच रुकावटें कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां बीते दिन रुपाली गांगुली के 'अनुपमा' में अपरा मेहता की एंट्री की खबर आई थी तो वहीं अब सुनने में आ रहा है कि शो में एक और एक्टर कदम रखने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अनुज और अनुपमा की जिंदगी में आगे भी खूब तूफान आएगा। Also Read - TRP List 17 Week 2023: पत्रलेखा के जाते ही बढ़ी 'गुम है किसी के प्यार में' की TRP, 'अनुपमा' की आई शामत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर 'अनुपमा' में अमन महेश्वरी की एंट्री होने वाली है। यह शो में नए ट्विस्ट और टर्न्स के साथ कदम रख सकते हैं। बता दें कि अमन महेश्वरी ने अपने करियर में 'मीत: बदलेगी दुनिया की रीत' और 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' जैसे सीरियल्स में काम किया है। वहीं 'अनुपमा' में वह अनुज और अनुपमा की जिंदगी में नए तूफानों के साथ एंट्री करते नजर आएंगे। हालांकि अभी तक उनका किरदार साफ नहीं हो पाया है। साथ ही अनुपमा के मेकर्स और खुद अमन महेश्वरी की ओर से मामले पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है।

देखें 'अनुपमा' का स्पॉइलर वीडियो

अमन महेश्वरी के अलावा 'अनुपमा' में कदम रखेंगी अपरा मेहता

'अनुपमा' को लेकर बीते दिन खबर आई थी कि शो में अपरा मेहता की भी एंट्री होगी। वह रुपाली गांगुली के शो में डांस टीचर की भूमिका अदा करेंगी जो अनुपमा को डांस के साथ-साथ जिंदगी में आई मुसीबतों से भी लड़ना सिखाएंगी।

'अनुपमा' में आएगा ये ट्विस्ट

बता दें कि रुपाली गांगुली के 'अनुपमा' में जल्द ही एंटरटेनमेंट का तड़का लगेगा। दरअसल, अनुपमा सोलह श्रृंगार करके अपने अनुज के लौटने का इंतजार करेगी। वहीं दूसर ओर माया अनुज को रोकने के लिए अपनी सारी हदें पार कर जाएगी। वह अनुज के साथ बदतमीजी करेगी, साथ ही उसे रोकने के लिए कमरे में भी बंद कर देगी।