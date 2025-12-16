ENG हिन्दी
  Anupama New Entry: शो में आते ही आतंक खड़ा कर देगी YRKKH की ये हसीना, अनुपमा के खिलाफ चलेगी घटिया चा...

Anupama New Entry: शो में आते ही आतंक खड़ा कर देगी YRKKH की ये हसीना, अनुपमा के खिलाफ चलेगी घटिया चाल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Actress Enter In Anupama: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की एक एक्ट्रेस सीरियल अनुपमा में एंट्री लेने वाली है. इस एंट्री से अनुपमा में नया ट्विस्ट आएगा.

By: Kavita  |  Published: December 16, 2025 12:43 PM IST

Anupama New Entry: शो में आते ही आतंक खड़ा कर देगी YRKKH की ये हसीना, अनुपमा के खिलाफ चलेगी घटिया चाल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Actress Enter In Anupama: टीवी सीरियल अनुपमा टीआरपी पर लंबे समय से राज कर रहा है. रूपाली गांगुली के इस शो को टीआरपी के पहले नंबर से कोई नहीं हटा पाया है. मेकर्स इस शो में ऐसे ऐसे ट्विस्ट लेकर आते हैं, जिस वजह से फैंस का ध्यान हमेशा शो पर रहता है. इस सो की स्टार कास्ट भी कमाल की है. समय समय पर कास्टिंक को लेकर भी सीरियल में नए नए पैंतरे मेकर्स की तरफ से खेले जाते हैं और अब नया अपडेट शो को लेकर आया है. इस सीरियल में अब ये रिश्ता क्या कहलाता है की एक एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है, जो शो में कई बडे़ ट्विस्ट लेकर आएंगी.

अनुपमा में होगी इस नए किरदार की एंट्री

सीरियल अनुपमा (Anupama) में एक्ट्रेस चंचल चौधरी एंट्री लेने वाली हैं, जो आखिरी बार सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में नजर आई थी. इस बात का खुलासा टेली चक्कर की एक रिपोर्ट में हुआ है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चंचल चौधरी सीरियल में अनुपमा और ईशानी दोनों की जिंदगी में हंगामा खड़ा करने वाली हैं. चंचल सीरियल में ईशानी की अमीर दोस्त का किरदार निभाएंगी. वह ईशानी को पहले तो परिवार के खिलाफ उकसाएगी. ईशानी शो में आने वाले दिनों में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखती हुई नजर आएंगी. इस दौरान ईशानी को उसकी अमीर दोस्त परिवार के खिलाफ भड़काती हुई नजर आएगी. शो में ये ट्विस्ट काफी सारे नए हंगामे लेकर आएगा.

एक्ट्रेस ने सामने आकर रोल का किया खुलासा

अनुपमा में आंचल की एंट्री हो रही है और ये बात एक्ट्रेस खुद कंफर्म भी कर चुकी हैं. आंचल ने शो में एंट्री पर बात की और कहा, 'हां मैं 'अनुपमा' कर रही हूं और मैं इशानी की अमीर दोस्त की भूमिका में नजर आऊंगी. बता दें कि 'अनुपमा' सीरियल में चंचल चौधरी के किरदार का नाम 'पिया' होगा.

शो में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

बता दें कि सीरियल अनुपमा में आने वाले दिनों में ढेर सारे ट्विस्ट आने वाले हैं. सीरियल में अब देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा का फायदा उसकी दोस्त रजनी उठाती हुई नजर आएगी. रजनी उस चॉल को गिरवाने की फिराक में है जहां पर अनुपमा रहती है. इस चॉल को गिरवाकर वहां पर बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग पराग कोठारी कर चुका है और इस डील में रजनी को पूरा 50 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है. ऐसे में शो में आने वाले दिनों में ढेर सारे धमाके होंगे. एंटरटेनमेंट जगत और टीवी की दुनिया की तमाम खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहें.

