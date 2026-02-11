ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Anupama: 'लल्ला का हल्ला...' साड़ी पहनकर सड़कों पर क्यों निकला पराग? वीडियो देखकर अनुपमा क...

Anupama: 'लल्ला का हल्ला...' साड़ी पहनकर सड़कों पर क्यों निकला पराग? वीडियो देखकर अनुपमा को भी लगा 440 वोल्ट का झटका

Anupama Parag aka Rahil Azam wears saree: इस समय सोशल मीडिया पर सीरियल अनुपमा स्टार राहिल आजम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में राहिल आजम का अंदाज देखकर रुपाली गांगुली का भी दिमाग खराब हो गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 11, 2026 1:06 PM IST

Anupama: 'लल्ला का हल्ला...' साड़ी पहनकर सड़कों पर क्यों निकला पराग? वीडियो देखकर अनुपमा को भी लगा 440 वोल्ट का झटका

Anupama Parag aka Rahil Azam wears saree: राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल अनुपमा (Anupama) इस समय टीआरपी में गोते लगा रहा है. वहीं दूसरी तरफ शो के सितारे खूब बवाल मचा रहे हैं. इस समय भी सोशल मीडिया पर सीरियल अनुपमा स्टार राहिल आजम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पराग यानी राहिल आजम (Rahil Azam) लाल रंग की साड़ी पहनकर गदर काटते नजर आ रहे हैं. वीडियो में राहिल आजम ने दावा किया है कि वो बच्चे के आने पर हल्ला मचा रहे हैं. राहिल आजम ने लाल रंग की साड़ी पहनकर माथे पर बिंदी लगाकर खूब गर्दा उड़ाया है. सीरियल अनुपमा की टीम के लोग भी राहिल आजम का साथ देते नजर आए. इस वीडियो में राहिल आजम ने ऐसे-ऐसे एक्सप्रेशन्स दिए हैं जिनको देखकर कोई भी चौंक जाए. राहिल आजम का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस को भी राहिल आजम का ये अंदाज देखकर हंसी आ गई है. फैंस का कहना है कि राहिल आजम में अनुपमा की आत्मा आ गई है. तभी तो राहिल आजम अनुपमा की तरह वीडियो के आखिर में थू-थू करते नजर आ रहे हैं.

Also Read
Anupama 9 Maha Twists: 'उम्र का लिहाज उस बुढ़िया को...' अपनी सास को धमकाएगी कीर्ति, अनुपमा चलाएगी शैतानी दिमाग

सीरियल अनुपमा में आने वाले किस ट्विस्ट की तैयारी कर रहा है पराग

अब ये तो हर कोई जानता है कि सीरियल अनुपमा में प्रार्था जल्द ही मां बनने वाली है, वैसे वो करीब एक साल से गौतम का बच्चा लेकर घूम रही है. अब तक भी प्रार्थना की डिलीवरी डेट सामने नहीं आई है. अब जब प्रार्थना मां बनेगी तो पराग भी तो नाना बनेगा, तभी तो पराग इतनी खुशी से बच्चे के आने की खुशी मना रहा है. सच तो ये है कि शो में पराग को इतना बोलने का मौका ही नहीं मिलता है. सीरियल अनुपमा में तो पराग केवल गुस्सा करने का काम करता है.

TRENDING NOW

कीर्ति ने पी रखा है अनुपमा का खून

सीरियल अनुपमा में कीर्ति इस समय अनुपमा को बहुत परेशान कर रही है. अनुपमा को समझ नहीं आ रहा है कि गौतम और कीर्ति में से कौन सही है. ये दोनों ही आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, हालांकि अनुपमा एक बात समझ चुकी है कि कीर्ति में कुछ तो गड़बड़ है. वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं... जल्द ही अनुपमा के सामने कपिल अपनी जान देने की कोशिश करेगा. कपिल को अनुपमा सलाह देगी कि वो कीर्ति को एक्सपोज कर दे. ऐसा होते ही कीर्ति की शामत आने वाली है क्योंकि हाल ही में उसने अपनी सास को धमकी दी है.

Also Read
Anupama Spoiler: कोठारी हाउस में फांसी लगाएगा..., प्रेम पर डोरे डालेगी प्रेरणा

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Anupama Rupali Ganguly Tv Gossip Tv News