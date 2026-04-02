Anupama: टॉक्सिक लोगों पर आर्गबबूला हुई अनुपमा की पोती, दिया लोगों को पॉजिटिव रहने का मंत्रा Exclusive

Anupama Pari aka Ishita Dixit reacts on how to live a positive life: सीरियल अनुपमा स्टार इशिता दीक्षित ने बताया है कि निगेटिव लोगों को कैसे डील किया जाना चाहिए. इस दौरान उन्होंने पॉजिटिव रहने का तरीका भी बताया.

Anupama Pari aka Ishita Dixit reacts on how to live a positive life: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में परी पूरी तरह से बदल चुकी है. एक समय था जब लोग परी की मजाक बनाते थे. अब परी ने सबकी हालत खराब करने शुरू कर दी है. परी सबको जमकर खरीखोटी सुनाती है. अब परी को फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं. असल जिंदगी में भी परी ने ऐसा करना शुरू कर दिया है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात का सबूत परी यानी इशिता दीक्षित का बयान है. बॉलीवुड लाइफ हिंदी से बात करते हुए इशिता दीक्षित ने बताया है कि निगेटिव लोगों के बीच में रहकर भी पॉजिटिव कैसे रहा जाता है. अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए इशिता दीक्षित ने कहा, प्यार दो, प्यार लो… दुनिया में तो वैसे भी बहुत झगड़ा चल रहा है. अच्छाई की दुनिया में कमी आ रही है. दूसरों के साथ काइंड रहो. दूसरे के साथ विनम्र रहो. एक दूसरे के साथ अच्छे रहो. आपको कुछ नहीं पता.

इशिता दीक्षित ने दिखाया लोगों को सच का आइना

आगे रुपाली गांगुली की ऑनस्क्रीन पोती इशिता दीक्षित ने कहा, 'जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. पता नहीं कब क्या हो जाए. आपको अपनी जिंदगी में इतने पंगे क्यों चाहिए? थोड़ा सा शांत रहो, कूल रहो. अपना ऑरा ठीक रखो. अपने आसपास अच्छे लोग रखो. केवल अच्छी बातें कहो. क्यों किसी के बारे में गलत बोलना है, किसी की बुराई करनी है? आपके पास एक ही जिंदगी है, उसे ठीक से जीओ.' ये बयान देकर इशिता दीक्षित ने सबकी बोलती बंद कर दी है. इशिता दीक्षित टीवी की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि असल जिंदगी में भी बॉडी शेमिंग का शिकार हो जाती हैं. इशिता दीक्षित ने खुलासा कर चुकी हैं कि कई बार उनका सेट पर भी मजाक बनाया जाता है. बावजूद इसके इशिता दीक्षित अपनी जिंदगी पॉजिटिव होकर रहना पसंद करती हैं.

परी का असल जिंदगी में पॉजिटिव रहने का मंत्रा

समय के साथ इशिता दीक्षित को समझ आ चुका है कि किसी की ओपिनियन आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकती.यही वजह है जो अब इशिता दीक्षित सब कुछ नजरअंदाज करके अपने हिसाब से जिंदगी जी रही हैं. इस समय सीरियल अनुपमा में भी इशिता दीक्षित यानी परी का ऐसा ही हाल हो चुका है. पैसे हाथ में आते ही परी ने सबको जवाब देना शुरू कर दिया है. अब वसुंधरा को भी यकीन नहीं होता कि परी उसी के घर की बहू है. एक जमाने में वसुंधरा ने परी को खूब रुलाया था. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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