Anupama में आए लीप को लेकर परी ने तोड़ी चुप्पी, फैंस के सामने खोला ये राज Exclusive...

Ishita Dixit reacts on leap in Anupama Story line: कुछ समय पहले ही सीरियल अनुपमा में लंबा लीप देखे को मिला है. लीप के बाद कहानी में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच शो में नजर आ रहीं अदाकारा इशिता दीक्षित ने कहानी में आए इस बदलाव पर खुलकर बात की है.

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में तेजी से बदलाव आ रहे हैं. कुछ समय पहले ही सीरियल अनुपमा में लीप देखने को मिला है. लीप आते ही सीरियल अनुपमा की अनुपमा गोवा पहुंच गई है. गोवा में अनुपमा को लग रहा था कि उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी. हालांकि अनुपमा गोवा में चैन से जी नहीं पा रही है. वहीं दूसरी तरफ शाह और कोठारी हाउस में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है. इसी बीच शो में नजर आने वाली अदाकारा इशिता दीक्षित ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है. इशिता दीक्षित ने खुलासा किया है कि सीरियल अनुपमा में लीप आने के बाद उनके किरदार की जिंदगी में कितने बदलाव आ चुके हैं. इसके अलावा इशिता दीक्षित ने सीरियल अनुपमा को लेकर भी एक बड़ा दावा किया है.

अनुपमा में आने वाला है बड़ा तूफान?

बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए इशिता दीक्षित ने कहा, 'जब मुझे लीप के बारे में पता चला तब मुझे नहीं पता था कि मेरे किरदार में इतना बदलाव आने लगा है. मैं हैरान थी. लीप की बात जानने के बाद मैंने खुद को तैयार किया. मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं एक किरदार से एक दम दूसरे में आ जाऊं. ये बहुत बड़ा बदलाव था. मैं पॉजिटिव से ग्रे शेड का किरदार निभा रही थी. अब मुझे इस प्रोसेस में मजा आ रहा है. आपकोमैं बस इतना बता सकती हूं कि मेरे किरदार की वजह से अनुपमा की कहानी में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं.' ये बात बोलकर इशिता दीक्षित ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही रुपाली गांगुली के शो में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं.

क्या सच में बदल गई है परी?

सीरियल अनुपमा में लीप के बाद परी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था, एक समय था जब परी केवल अपने परिवार के बारे में सोचा करती थी. अब परी को अपने करियर पर घमंड आ गया है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब परी ने नाश्ते की टेबल पर राही को खरीखोटी सुना दी थी. हालांकि अब भी परी को वसुंधरा से डर लगता है, बावजूद इसके परी नखरे दिखाने लग गई है, माना जा सकता है कि परी की वजह से अनुपमा की कहानी में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल जाए. वैसे भी परी का किरदार तेजी से बदल रहा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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