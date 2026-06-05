google-preferred
  • Home
  • Anupama: अनुपमा को बर्बाद करने के लिए प्रेम ने चला सबसे गंदा दांव, राही के सामने रखी ऐसी क्रूर शर्त...

Anupama: अनुपमा को बर्बाद करने के लिए प्रेम ने चला सबसे गंदा दांव, राही के सामने रखी ऐसी क्रूर शर्त

Anupama: स्टार प्लस के शो 'अनुपमा' में प्रेम अब एक खौफनाक विलेन बन चुका है. अनुपमा से बदला लेने के लिए उसने राही के सामने एक क्रूर शर्त रख दी है. लाचार राही ने रोते हुए अपनी मां से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: June 5, 2026 8:25 AM IST
bollywoodlife.com top news

प्रेम ने राही के सामने रखी शर्त

'अनुपमा' शो में जो प्रेम कभी सीधा-साधा नजर आता था, वह अब अनुपमा की नफरत में इस कदर अंधा हो चुका है कि एक बेरहम विलेन बन गया है. प्रेम ने अब राही के सामने एक ऐसी खौफनाक और क्रूर शर्त रख दी है, जिसने राही की दुनिया उजाड़ कर रख दी है. प्रेम ने साफ कह दिया है कि राही को उसकी मोहब्बत और अपनी मां अनुपमा में से किसी एक को चुनना होगा. प्रेम का प्यार अब पूरी तरह से सौदेबाजी में बदल चुका है, और राही उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, इसलिए वह बेहद लाचार होकर उसकी हर नाजायज बात मानने को मजबूर है.

अनुपमा की तारीफ सुनकर बौखलाया प्रेम

सीरियल में ड्रामा तब शुरू होता है जब राही, प्रेम के सामने अनुपमा का बचाव करती है और उसकी ममता की तारीफ करती है. यह सुनकर प्रेम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. उसे लगता है कि राही उसे धोखा दे रही है और आज भी दिल से अपनी मां अनुपमा से जुड़ी हुई है. गुस्से में पागल प्रेम, राही का हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए घर के चौखट के पास ले आता है. वहां वह राही को एक बेहद घटिया और डरावनी धमकी देता है. प्रेम कहता है, "अगर तुम्हें अपनी मां अनुपमा की इतनी ही फिक्र है, तो चली जाओ उसके पास! लेकिन याद रखना, अगर आज तुम इस चौखट से बाहर गईं, तो मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे."

bollywoodlife.com top news
Also Read

Anupamaa: प्रेम ने चोरी-छिपे हड़पा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, गुस्से में अनुपमा ने उठाया कदम, अब होगी आर-पार की लड़ाई

राही ने तोड़ दिया मां से नाता

प्रेम का यह रूप देखकर राही अंदर से पूरी तरह हिल जाती है. इसी बीच, आग में घी डालने का काम करती है श्रुति. वह राही को समझाती और उकसाती है कि अगर उसे अपनी जिंदगी बचानी है, तो उसे प्रेम के सामने झुकना ही होगा. श्रुति कहती है कि राही को प्रेम से साफ-साफ कहना होगा कि अब उसका अनुपमा से कोई लेना-देना नहीं है. आखिरकार राही, प्रेम के सामने रोते हुए अपने दिल की बात रखती है. वह प्रेम से वादा करती है कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ प्रेम की है. राही रोते हुए कसम खाती है कि वह मरते दम तक वफादार रहेगी.

क्या अनुपमा बचा पाएगी अपनी बेटी को?

प्रेम की इस घिनौनी दुश्मनी की बलि अब बेचारी राही चढ़ रही है. अनुपमा से बदला लेने की आग में प्रेम सारी हदें पार कर रहा है और राही को मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है. अब देखने वाली बात यह होगी क्या अनुपमा अपनी बेटी को इस साइको प्रेमी के चंगुल से छुड़ाने के लिए आगे आएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Anupamaa Spoiler: राही की मेडिकल रिपोर्ट ने उड़ाए होश, प्रेम के गुस्से के डर से अनुपमा से भी छुपाया इतना बड़ा राज

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Shilpa Shinde की शक्ल से नफरत क्यों करती हैं Hina Khan? कैसे शुरू हुई थी ये कैट फाइट