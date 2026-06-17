Anupama: प्रेम ने सरेआम मांगी माफी, दिग्विजय ने चांटा मारने का सच बताकर हिला डाला कोठारी हाउस

Anupama: 'अनुपमा' में अंश और प्रेरणा की शादी के बीच प्रेम की अकड़ को तोड़ते हुए अनुपमा ने झुकने से मना कर दिया, वहीं दिग्विजय के एक कदम ने खेल को पूरी तरह पलट दिया है.

दिग्विजय ने प्रेम से क्यों मांगी माफी?

'अनुपमा' इस समय एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है. शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे पूरा शाह परिवार अंश और प्रेरणा की शादी की तैयारियों में डूबा हुआ है. हमेशा की तरह, अनुपमा अपनी निजी दिक्कतों को भूलकर पूरे परिवार की खुशियों को समेटने में लगी है. इसी वजह से वो पुरानी कड़वाहट को भुलाकर कोठारी परिवार को शादी का न्योता देने उनके घर पहुंचती है.

प्रेम की घिनौनी शर्त

अनुपमा और प्रेम के बीच भले ही एक कोल्ड वॉर चल रहा हो, लेकिन अनुपमा हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना जानती है. लेकिन प्रेम अपने अहंकार में अंधा हो चुका है. जब अनुपमा कार्ड देने पहुंचती है, तो प्रेम अपना ईगो आगे रख देता है. वो शर्त रखता है कि अगर शाह परिवार चाहता है कि कोठारी हाउस के लोग इस शादी में शामिल हों, तो दिग्विजय को उससे घुटने टेककर माफी मांगनी होगी. वो साफ लहजे में प्रेम की इस नाजायज शर्त को खारिज कर देती है और कह देती है कि दिग्विजय कभी उसके आगे नहीं झुकेंगे.

राही के जहरीले बोल

अनुपमा का यह करारा जवाब सुनकर प्रेम गुस्से से लाल-पीला हो जाता है. वो कहता है कि उसके पक्ष से कोई भी इस शादी का हिस्सा नहीं बनेगा. इस पर अनुपमा बेहद शांत रहकर जवाब देती है कि उसका काम सिर्फ न्योता देना था, आना या न आना उनकी मर्जी है. इसी बीच, राही हमेशा की तरह अनुपमा पर बरस पड़ती है और ताना मारती है कि वो हमेशा दूसरों का काम बिगाड़ती है.

दिग्विजय की एंट्री ने बदला पूरा सीन

कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब दिग्विजय को प्रेम की इस घटिया शर्त के बारे में पता चलता है. वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी राही इस जश्न से दूर रहे. इसलिए, वो खुद कोठारी हाउस पहुंच जाता है. दिग्विजय प्रेम की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अनुपमा के चरित्र पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ जो उसका गुस्सा था, उसके लिए वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है. लेकिन, उसने जो प्रेम को सरेआम थप्पड़ मारा था, उसके लिए वो माफी मांगता है.

चुनौती से हिला कोठारी हाउस

दिग्विजय साफ करता है कि वो माफी इसलिए मांग रहा है ताकि राही और परी अपने भाई की शादी की खुशियों में शामिल हो सके. वो प्रेम को चेतावनी देता है कि इस माफी को अनुपमा की कमजोरी समझने की भूल कतई न करे. इसके साथ ही दिग्विजय एलान करता है कि आने वाले कॉम्पिटिशन में जीत अनुपमा की ही होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.