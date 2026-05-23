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Anupama Promo: अब नहीं लौटेगा अनुज... राही को एक और बाप लाकर थमाएगी अनुपमा? बुढ़ापे में बहकेंगे कदम

Rupali Ganguly Show Anupama Promo: सीरियल अनुपमा की कहानी में राही और श्रुति मिलकर अनुपमा को परेशान कर रही हैं. इसी बीच अनुपमा की कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 23, 2026 12:12 PM IST
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Rupali Ganguly Show Anupama Promo: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi), सीरियल अनुपमा (Anupama) को हिट बनाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं. हालांकि साथ ही साथ शो की कहानी में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. इतना सब ड्रामा होने के बाद भी अनुपमा टीआरपी नहीं बटोर पा रहा है. सीरियल अनुपमा को इस समय वसुधा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज से आगे नहीं निकल पा रहा है. इसी बीच सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने एक और बड़ा बदलाव करने की ठान ली है. खबर आ रही है कि सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा का एक और नया चैप्टर शुरू होने वाला है. इस बात का सबूत सीरियल अनुपमा का लेटेस्ट प्रोमो है. सीरियल अनुपमा के प्रोमो में दिग्विजय बदला-बदला नजर आ रहा है. हर समय अनुपमा से नाराज रहने वाले दिग्विजय ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है. सीरियल अनुपमा के प्रोमो में दिग्विजय अनुपमा से बिना कुछ कहे उसकी मदद कर रहा है. जब भी अनुपमा दिग्विजय के साथ होती है तो वो खुशी के मारे झूमना शुरू कर देता है. इसी बीच दिग्विजय और अनुपमा को लेकर नया दावा किया जा रहा है.

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दिग्विजय और अनुपमा की शुरू होगी लव स्टोरी

सीरियल अनुपमा में दिग्विजय और अनुपमा का हाल देखकर अब तो लोगों को शक होने लगा है. माना जा रहा है कि मेकर्स एक बार फिर से अनुपमा की लव स्टोरी शुरू करने वाले हैं. यही वजह है कि रुपाली गांगुली के शो में दिग्विजय और अनुपमा के तेवर बदले-बदले नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही दिग्विजय, अनुपमा की तरफ खींचा जाएगा. दिग्विजय और अनुपमा को पता नहीं चलेगा कि कब उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी.

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क्या अनुज की होने वाली है छुट्टी?

जिस तरह से दिग्विजय और अनुपमा की कहानी को मोड़ देने की कोशिश की जा रही है उसे देखकर तो लग रहा है कि जैसे अब अनुज की कभी वापसी होगी ही नहीं. वैसे भी फैंस अब अनुज का इंतजार करके थक चुके हैं. फैंस को लगा था कि अनुज कहानी में वापसी करेगा. हालांकि सीरियल अनुपमा में दिग्विजय और अनुपमा का ट्रैक देखकर ऐसा लग नहीं रहा है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दिग्विजय की दोस्ती को अनुपमा आगे बढ़ने देगी या फिर नहीं… इतिहास गवाह है कि अनुपमा ने अनुज के बाद किसी को भी अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया. जबकि कई बार प्यार अनुपमा के दर पर दस्तक दे चुका है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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