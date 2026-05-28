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Anupama: अनुपमा को बंद करवाकर दी हम लेंगे राजन शाही? ये रहा सबूत

Rupali Ganguly Show Anupama: सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा की कहानी में मेकर्स बड़ा बदलाव करने की फिराक में हैं. माना जा रहा है कि ये बदलाव शो को बंद तक करवा सकता है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 28, 2026 2:15 PM IST
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Anupama: अपने पैरों पर एक के बाद एक कुल्हाड़ी मारने में जुटे हुए हैं मेकर्स?

Ganguly Show Anupama: सीरियल अनुपमा (Anupama) के इस समय टीआरपी में हाल बेहद खराब हैं. किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अनुपमा टॉप 3 शोज से बाहर हो गया है. लोग लगातार सीरियल अनुपमा को नजरअंदाज कर रहे हैं. यही वजह है जो शो की रेटिंग भी धड़ाम जा गिरी है. वहीं रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) हार मानने के लिए राजी नहीं हैं. रुपाली गांगुली ने कसम खा ली है कि वो किसी भी हालत में अपने शो की रेटिंग बढ़ाकर ही दम लेंगी. वहीं राजन शाही और उनकी टीम भी कहानी पर काम कर रहे हैं. यही वजह है कि जल्द ही अनुपमा की कहानी में एक के बाद एक बड़े बदलाव हो रहे हैं. कुछ समय पहले ही अनुपमा के मेकर्स ने इस तरफ इशारा किया था कि अनुपमा और दिग्विजय के बीच एक खास रिश्ता शुरू होने वाला है. ऐसा करके सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है. जब से प्रोमो में फैंस ने अनुपमा और दिग्विजय को साथ देखा है तब से ही सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है.

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मेकर्स पर फूटा अनुपमा के फैंस का गुस्सा

लोग अनुपमा और दिग्विजय की जोड़ी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. इतना ही नहीं... बहुत से लोगों ने शो ही देखना बंद कर दिया है. इतना ही नहीं सीरियल अनुपमा को देखने वाला एक तबका ऐसा भी है जो रुपाली गांगुली के शो पर ताला लगते हुए देखा चाहता है. फैंस का कहना है कि अनुपमा और दिग्विजय की जगह उनको अनुपमा और अनुज की लव स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहिए था. अब ये तो हर कोई जानता है कि टीवी की दुनिया में किसी मरे हुए को वापस बुलाना कोई बड़ी बात तो नहीं है. ऐसे में भला अनुज को कैसे वापस नहीं लाया जा सकता.

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अनुज की वापसी का चल रहा था इंतजार

अब तक फैंस अनुज के लौटने का इंतजार कर रहे थे. हालांकि अब अनुपमा और दिग्विजय को करीब आते देखकर फैंस की ये उम्मीद भी मर गई है. अब फैंस अनुपमा और दिग्विजय को भी साथ नहीं देखना चाहते हैं. लोगो का कहना है कि अनुपमा और दिग्विजय की कहानी में आ रहे बदलाव मजेदार नहीं हैं. अगर ऐसा ही जारी रहा तो आने वाले समय में सीरियल अनुपमा की रेटिंग को संभालना भारी पड़ जाएगा. ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब सीरियल अनुपमा पर ताला लग जाएगा.ये बात अब तो राजन शाही को समझनी होगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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