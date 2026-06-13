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Anupama Promo: एक और कदम और आगे बढ़ेगी अनुपमा और दिग्विजय की दोस्ती, अब कौन सा आएगा भूचाल?

Rupali Ganguly Anupama Promo: कुछ समय पहले ही सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने एक नया प्रोमो शेयर करके सनसनी मचा दी है. माना जा रहा है कि अनुपमा और दिग्विजय का रिश्ता अब एक कदम और आगे बढ़ने वाला है. ये बात जानकर बा को जरुर सदमा लग जाएगा.

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By: Shivani Duksh | Published: June 13, 2026 7:52 AM IST
Anupama Promo: एक और कदम और आगे बढ़ेगी अनुपमा और दिग्विजय की दोस्ती, अब कौन सा आएगा भूचाल?

Anupama Promo

Rupali Ganguly Anupama Promo: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) की टीआरपी लगातार गोते लगा रही है. हालांकि इस हफ्ते अनुपमा की रेटिंग में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है. बावजूद इसके अनुपमा के मेकर्स के बीच खलबली मची हुई है. यही वजह है जो अनुपमा के मेकर्स लगातार कहानी में बदलाव कर रहे हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने एक शानदार प्रोमो शेयर कर दिया है. अनुपमा के लेटेस्ट प्रोमो में मेकर्स ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर फैंस के बीच खलबली मच गई है. सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट प्रोमो की मानें तो जल्द ही कहानी में अनुपमा और दिग्विजय का रिश्ता अब एक कदम और आगे बढ़ने वाला है. प्रोमो में दिग्विजय अनुपमा से मीठी-मीठी बातें करता नजर आ रहा है. वहीं अनुपमा अकेले में भी दिग्विजय के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रही है. दिग्विजय दावा कर रहा है कि दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती. आपको एक दोस्त बुढ़ापे में भी मिल सकता है.

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एक दूसरे से नफरत करते थे अनुपमा और दिग्विजय

रुपाली गांगुली के शो में अनुपमा और दिग्विजय इस दौरान खूब मजे करते हैं. अनुपमा और दिग्विजय को देखकर लग ही नहीं रहा है कि एक समय में दोनों एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत करते थे. एक समय था जब अनुपमा को देखते ही दिग्विजय का पारा हाई हो जाता था. हालांकि अब समय बदल चुका है. अनुपमा और दिग्विजय अब बिजनेस पार्टनर होने के साथ-साथ दोस्त भी बन चुके हैं. सीरियल अनुपमा का लेटेस्ट प्रोमो इस बात का सबूत है.

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अनुपमा और दिग्विजय की शुरू होगी लव स्टोरी?

सीरियल अनुपमा का लेटेस्ट प्रोमो देखकर अनुपमा के फैंस के कान खड़े हो गए हैं. फैंस को लग रहा है कि मेकर्स एक बार फिर से अनुपमा की लव स्टोरी शुरू करने वाले हैं. अनुपमा और दिग्विजय जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखकर तो फैंस को भी डर लग रहा है. फैंस का कहना है कि अगर अनुपमा और दिग्विजय को एक दूसरे से प्यार हुआ तो वो शो देखना ही बंद कर देंगे. अब वैसे भी अनुपमा और दिग्विजय की दोस्ती को काफी समय हो गया है. अब तो अनुपमा के लिए दिग्विजय ने स्टैंड लेना भी शुरू कर दिया है. दिग्विजय के आगे अनुपमा को कोई कुछ नहीं बोल सकता. यही वजह है जो बा दिग्विजय से अनुज की तरह नफरत करने लगी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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