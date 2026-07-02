Anupama Promo: अनुपमा की जिंदगी में होगी वनराज की एंट्री? शुरू होगा एक और नया सफर

Rupali Ganguly Anupama Promo: राजन शाही और रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर सबका दिमाग खराब होने वाला है. लंबे समय बाद फैंस को शो में वनराज को देख पाएंगे.

अनुपमा की जिंदगी में होगी वनराज की एंट्री?

Anupama Promo: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में इस समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. अनुपमा दिग्विजय की मदद से अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. वहीं राही अपनी शादीशुदा जिंदगी में उलझती चली जा रही है. जल्द ही राही के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा. इसी बीच सीरियल अनुपमा ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाना शुरू कर दिया है. खबर है कि सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बार फिर से वनराज देखने को मिलने वाला है. वनराज का जिक्र एक बार फिर से शाह हाउस को हिलाकर रख देगा. हाल ही में अनुपमा के मेकर्स ने एक प्रोमो शेयर किया है. सीरियल अनुपमा के इस प्रोमो में प्रेम और राही झगड़ा करते नजर आ रहे हैं. सीरियल अनुपमा के प्रोमो की मानें तो प्रेम राही को अपने घर से बाहर कर देगा. राही प्रेम को याद दिलाएगी कि वो उससे प्यार करता है.

अनुपमा को उसकी औकात दिखाएगी राही

रुपाली गांगुली के शो में प्रेम दावा करेगा कि वो अब इस रिश्ते को नहीं निभा सकता. अनुपमा के सामने प्रेम राही को घर से बाहर का रास्ता दिखा देगा. अनुपमा के सामने राही की बेइज्जती होने वाली है. अनुपमा चौंक जाएगी कि अनुपमा राही को अपने घर चलने के लिए कहेगी, राही गुस्से में अनुपमा का हाथ झटकने वाली है. राही दावा करेगी कि अनुपमा का भी कोई अपना घर नहीं है. ये बात सुनकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा. अनुपमा को एहसास होगा कि राही सच बोल रही है. एक औरत का कोई घर नहीं होता. शादी होने तक उसे अपने माता-पिता के साथ रहना होता है. बाद में वो अपने पति के घर पर चली जाती है.

अनुपमा करेगी नया फैसला

राही की बातें अनुपमा का दिल तोड़ने वाली हैं. अनुपमा को एहसास होगा कि उसे अपने बच्चों के लिए एक घर बनाना होगा जिसे वो अपना बोल सके, अनुपमा राही को वचन देने वाली है कि उसका अपना एक आशियाना होने वाला है. अनुपमा बुढ़ापे में काम करने वाली है. घर बनवाने में दिग्विजय भी अनुपमा की मदद करेगा. इस दौरान राही को एहसास होगा कि अनुपमा उसे कितना प्यार करती है. अनुपमा इस बुरे समय में राही का पूरा साथ देने वाली है. वहीं प्रेम राही को छोड़ने का फैसला करने वाला है. प्रेम का ये फैसला कोठारी परिवार को हिलाकर रख देगा. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…