Anupama की रजनी से नफरत करने वालों पर भड़कीं Rinku Dhawan, जमाने के सामने दिया ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब

Rinku Dhawan reacts on working in Anupama: सीरियल अनुपमा में रजनी बनकर अनुपमा को बेवकूफ बना रहीं अदाकारा रिंकू धवन ने हाल ही में एक बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने बताया है कि रजनी को ट्रोल होते देखकर उनको कैसा लगता है.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 31, 2025 10:14 AM IST

Anupama Serial: अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में टीवी अदाकारा रिंकू धवन ने एंट्री की थी. शो में रिंकू धवन ने अनुपमा की सहेली रजनी बनकर धमाकेदार एंट्री की थी. इस समय रजनी अनुपमा और पराग दोनों के लिए ही सिरदर्द बन गई है. रजनी पैसे कमाने के लिए अनुपमा की इज्जत दांव पर लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. यही वजह है दो आए दिन रजनी सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती है. लोग अक्सर दावा करते हैं कि रजनी दोस्त के नाम पर कलंक है. इसी बीच रिंकू धवन ने अनुपमा में हो रही ट्रोलिंग को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. रिंकू धवन ने दावा किया है कि लोगों के बुरे कमेंट पढ़कर उनको कैसा लगता है. रिंकू धवन ने टेलीचक्कर से बात करते हुए कहा, वो साल मेरे लिए बेहद खास था जब मुझे बिग बॉस में काम करने का मौका मिला. बिग बॉस एक बड़ा शो है, मैंने लक बाई चांस ही इस शो में काम किया था. 2025 भी मेरे लिए स्पेशल था. इस साल मुझे अनुपमा जैसे शो में काम करने का चांस मिला है.

राजन शाही के साथ काम करने को लेकर रिंकू धवन ने कह दी इतनी बड़ी बात

आगे रिंकू धवन ने कहा, शुरुआत में मैं मेघा बरसे में नजर आ रही थी. साल खत्म होते होते मेरी एंट्री अनुपमा में एंट्री हुई. मैं कई सालों से राजन शाही के पीछे पड़ी थी. अब जाकर मुझे राजन शाही का शो मिला है. सीरियल अनुपमा में मेरा करिदार बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये किरदार बहुत डिमांडिंग है. रजनी में अच्छाई और बुराई दोनों ही हैं. अच्छाई और बुराई को साथ ही चला होगा. कई बार लोग मुझे रजनी के नाम पर खरीखोटी सुनाते हैं. एक एक्टर होने के नाते वो मेरे लिए तारीफ ही है. लोग मेरे किरदार में इतना खो गए हैं कि उनको असली और नकली का फर्क नहीं पता है.

अनुपमा में होने वाली ट्रोलिंग पर रिंकू धवन ने तोड़ी चुप्पी

रिंकू धवन ने आगे खुलासा किया, लोगों की नफरत बताती है कि मैं अपना काम पूरी तरह से ठीक कर रही हूं. अगर मुझे सब बोलेंगे कि आप बहुत अच्छी हैं मतलब मेरे किरदार में कुछ तो गड़बड़ हो रही है. निगेटिव किरदार करते हुए मुझे निगेटिव कमेंट मिले वो मेरे लिए अच्छा है. रिंकू धवन के इस बयान ने एक बात तो साफ कर दी है कि लोगों की निगेटिविटी से उको कोई फर्क नहीं पड़ता है. रिंकू धवन तो बस अपने काम को लेकर ही फोकस रहना चाहती हैं.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
